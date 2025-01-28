AI сприятиме збільшенню кількості спаму та кампаній з дезінформації

28 января 2025 г., 19:25

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Цього року, скоріше за все, збільшиться кількість шахрайських схем з використанням штучного інтелекту, а також підроблених додатків для мобільних пристроїв. Крім того, очікується поява нових програм для викрадення даних та висока активність російських кібершпигунів в Україні. Такі прогнози щодо тенденцій розвитку кіберзагроз представили фахівці компанії Eset.

Вочевидь надалі зростатиме кількість спаму, створеного за допомогою генеративного AI. Зловмисники можуть використовувати його для більшої переконливості під час спілкування з жертвою, наприклад, видаючи себе за її знайомих або співробітників. Також очікується зростання кількості підроблених акаунтів публічних осіб із використанням діпфейк-технологій. Також контент, створений AI, може бути приманкою для користувачів соцмереж в рамках кампаній з дезінформації.

Крім того, очікується збільшення шкідливих підроблених додатків із використанням технологій PWA (гібрид звичайної сторінки та мобільного додатку) та WebAPK. Саме за допомогою цих технологій зловмисники можуть обходити традиційні заходи безпеки та встановлювати загрози для викрадення банківських облікових даних на пристрої жертв. Також збільшиться кількість загроз для iOS та активність шкідливих програм, які використовують пакет розробки програмного забезпечення Flutter із відкритим кодом (SDK).

Шпигунська діяльність російських груп кіберзлочинців в Україні та країнах-партнерах зростатиме. Також очікується використання VPN для проведення атак та подальше націлювання груп зловмисників, пов'язаних з Китаєм, на телекомунікаційні компанії.

Крім цього, після ліквідації небезпечної програми RedLine Stealer у 2025 році буде зростати активність інших загроз, які поширюються в рамках моделі продажу шкідливих інструментів одних зловмисників іншим.

Цього року також очікується вдосконалення шкідливих програм для припинення роботи інструментів для виявлення та реагування (EDR) із розширенням платформ для атак. RansomHub буде найактивнішою загрозою, замінивши LockBit.

Щоб не стати жертвою підступних кіберзлочинних схем, варто дотримуватись базових правил, зокрема використовувати надійні паролі та багатофакторну автентифікацію, подбати про безпеку інтернет-банкінгу, не переходити за посиланнями від невідомих відправників та не відкривати підозрілі файли, а також забезпечити надійний захист пристроїв домашньої мережі.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS