6 сентября 2021 г., 14:35

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Компания Varonis представила отчет о рисках SaaS, посвященный основным тенденциям и проблемам, с которыми сталкиваются организации при попытке контролировать цифровые личности пользователей и теневые привилегии, а также риски корпоративных данных в кросс-облачной инфраструктуре. Для его составления аналитики с помощью решения DatAdvantage Сloud изучили данные свыше 200 тыс. цифровых личностей и сотни миллионов облачных активов.

Выяснилось, что 43% всех облачных учетных записей устарели, не используются и подвергаются риску. При этом учетные записи пользователей, которые больше не используют облачные сервисы, становятся легкой мишенью и существенно увеличивают поверхность атаки на организацию.

Также три из четырех облачных учетных записей внешних подрядчиков остаются активными даже после прекращения сотрудничества с организацией. Одна из четырех «личностей» в SaaS-приложениях и половина в IaaS-сервисах являются машинными. В отличие от живых людей, они подвержены угрозе взлома круглосуточно, так как всегда находятся в системе и обычно игнорируются службами безопасности из-за работы в фоновом режиме.

44% привилегий пользователей облачных сервисов настроены некорректно – это может сделать организацию уязвимой для взлома учетных записей или эксфильтрации данных. Также три из пяти привилегированных пользователей облачных сервисов являются теневыми администраторами. Они могут вносить изменения на уровне администратора и потенциально нанести ущерб облачному сервису.

Аналитики выяснили, что 15% сотрудников переносят критически важные для компании данные в свои личные облачные учетные записи. В лучшем случае это означает, что данные находятся вне контроля службы безопасности, в худшем – свидетельствует о краже данных. А 16% всех пользователей облачных сервисов выполняют привилегированные действия и 20% из них имеют доступ к конфиденциальным корпоративным данным. Все это может негативно повлиять на работу самого облачного сервиса или на большинство его пользователей.

Чтобы обезопасить работу в облаках, эксперты рекомендуют открывать сотрудникам минимальный доступ, необходимый для выполнения их служебных обязанностей, проверять активность пользователей на предмет подозрительных или непредусмотренных политиками безопасности действий и устранять теневые учетные записи.

По мнению специалистов Varonis, сохранять данные в безопасности помогут регулярная проверка прав доступа, использование кросс-облачных инструментов обнаружения угроз, периодический аудит настроек конфигурации общего доступа к облаку, а также «гигиена» учетных записей дистанционных сотрудников и подрядчиков.

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