Захист від кібератак у новому віртуальному світі 

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Сучасний інформаційний світ вимагає жорстких вимог у підходах до інформаційної безпеки. Кіберзлочинці використовують слабкі місця у віддаленому робочому середовищі та інтерес співробітників до інформації. Як зробити робоче місце максимально безпечним та переконатися, що дані та робочі акаунти захищені від кібератак — розберемося в цих питаннях та розкажемо про це у статті.

Інформування щодо захисту

Компанії адаптувалися до обмежень пандемії і віддаленої роботи. Водночас загрози інформаційної безпеки стали більш витонченими, а їх кількість збільшилася. Закономірно, що служби безпеки в умовах переходу на віддалену роботу зосередилися на підготовці захищених каналів зв’язку та іншої інфраструктури.

Варто зазначити, що понад три чверті оприлюднених у засобах масової інформації випадків, які пов’язані з компрометацією, стосувалися безфайлових методів. Опублікована інформація про успішно проведені атаки на різні державні та комерційні організації — це всього лише маленька частина від їх реальної кількості. Із впевненістю можна стверджувати, що кількість кіберінцидентів і рівень їх наслідків набагато вищий, ніж зазначається.

Так, згідно дослідження незважаючи на зростання ризиків безпеки, пов’язаних із віддаленою роботою, лише 47% організацій цілодобово стежать за своїми мережами, і лише 50% шифрують конфіденційні дані, що зберігаються на пристроях.

Наприклад, глобальний лідер у галузі кібербезпеки, Bitdefender дотримується політики безперервного технологічного розвитку, регулярно оновлює систему та впроваджує вдосконалені засоби захисту. Все це дозволяє антивірусу виявити і заблокувати навіть найновітніші інтернет-загрози. З цим програмним забезпеченням віруси, програми-шифрувальники і здирники просто не досягнуть своєї мети.

Потенційні загрози і рекомендації щодо їх усунення

Сучасний захист потребує адаптації до складних загроз і має включати функціональність із виявлення комплексних атак, спрямованих на кінцеві точки і, разом із тим, оперативно реагувати на нові знайдені інциденти.

Водночас, компанії, які планують використовувати функціональність із виявлення складних загроз на кінцевих точках, стикаються з тим, що співробітники департаменту безпеки не володіють необхідними знаннями.

«Завдяки встановленню централізованого антивірусного програмного забезпечення нам вдалося мінімізувати витрати часу на обслуговування інфраструктури, виокремити додатковий периметр безпеки із зручним центром моніторингу, управління та оперативного реагування на інциденти, при цьому зменшивши вплив на продуктивність робочих станцій», — ділиться досвідом керівник відділу інформаційних технологій енергетичної компанії зі штатом понад 500 співробітників.

Спостерігаючи за еволюцією загроз від масових до спрямованих, виникає необхідність у додаванні до автоматичного блокування простіших загроз ще й ефективного виявлення спрямованих складних загроз. Крім того, необхідна зміна фокусу від захисту окремих робочих місць до безпеки цілого підприємства із залученням не тільки фахівців ІТ-департаменту, а й фахівців з інформаційної безпеки й аналітиків.

«Після впровадження продукту співробітники перестали відволікатися на роботу антивірусного захисту, а весь контроль за безпекою та адміністрування перейшов до спеціалістів відділу інформаційних технологій», — розповідає керівник відділу інформаційних технологій енергетичної компанії зі штатом понад 500 співробітників.

Централізований захист

Організація антивірусного захисту корпоративної інформації не тільки не втрачає своєї актуальності, а, навпаки, все більше компаній останніми роками потребують цього Проте основний фокус своєї діяльності розробники рішень у сфері інформаційної безпеки зараз перевели на комплексні продукти.

Антивірусний захист бізнесу значною мірою відрізняється від антивірусного захисту комп’ютерних систем невеликого офісу. Для маленьких компаній обирають рішення, що дозволяє охопити групу завдань, що має централізоване управління через єдину консоль. На великих підприємствах для захисту використовуються кілька рішень, кожне з яких відповідає за виконання свого завдання, наприклад, захист сервера або захист від витоку інформації.

Але незалежно від того, який бізнес веде компанія, вона завжди знаходиться в групі ризику, бо завжди є що вкрасти. Надійний антивірусний захист даних дозволяє мінімізувати ці ризики та убезпечитися від великих фінансових втрат. Одним із провідних постачальників, який задіяний в більш ніж 38% світових рішень з безпеки, є компанія Bitdefender. «Це технологічна компанія в області розвитку світового ринку інформаційної безпеки, яка є лідером серед виробників області інформаційних технологій та інформаційної безпеки. Антивірусні рішення Bitdefender захищають більш ніж 500 мільйонів систем у понад 150 країнах. Це гарантія кібербезпеки і захисту від загроз фізичних і приватних осіб, підприємств, локальних мереж і хмарних сервісів», — зауважує Олександр Бутусов, Head of Information Security Solutions компанії SOFTICO.

Ще одна причина використання Bitdefender — це зручний і зрозумілий інтерфейс, простота використання. Продумане інтуїтивно зрозуміле меню дозволить швидко виявити та усунути порушення безпеки комп’ютера. Крім того, антивірус допомагає значно підвищити продуктивність ПК шляхом виправлення системних помилок.

«Стрімке зростання кількості користувачів вимагало застосування антивірусного захисту з централізованою системою керування а також розширення функціоналу комплексного захисту кінцевих точок», — розповідає керівник відділу інформаційних технологій енергетичної компанії зі штатом понад 500 співробітників.

Попередити атаки та діяти на випередження

Спроби хакерів отримати доступ до ІТ-інфраструктури компанії та заволодіти конфіденційними даними реальні. Більшість кібератак здійснюється зловмисниками продумано та їх дії плануються заздалегідь. Вони готуються і використовують спеціальне програмне забезпечення. Хоча і неможливо гарантувати повноцінний захист від усіх типів нападів, проте можна діяти на випередження.

«Ми перейшли від режиму моніторингу та захисту до роботи на випередження. Завдяки впровадженню централізованого антивірусного програмного забезпечення, ми отримали розуміння поточного стану безпеки, отримали додаткову інформацію про потенційні загрози і рекомендації щодо їх усунення», — зазначає керівник відділу інформаційних технологій енергетичної компанії зі штатом понад 500 співробітників.

Завдяки контролю за пристроями співробітників, які зловмисники часто обирають, як вихідну точку для проникнення в мережу компанії, атаки можна виявити швидше та локалізувати ще до того, як зараження набуде серйозних масштабів. Щоб попередити та знизити можливі ризики, краще довірити кібербезпеку компанії фахівцям, які краще знаються на цій справі.

Матеріал підготувала компанія SOFTICO — рішення з інформаційної безпеки, постачання та ліцензування програмного забезпечення від світових лідерів, CAD-рішення, IT-сервіси з інтеграції та обслуговування.

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