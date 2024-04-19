В Україні стартує серійне виробництво дронів подібних до DJI Mavic

19 апреля 2024 г., 15:35

0

Tweet

Forbes Ukraine повідомив, що в Україні стартує серійне виробництво дронів, схожих на популярний DJI Mavic, який має найбільший попит в ЗСУ.

Квадрокоптер отримав назву «Шмавік», його розробила українська компанія, яка серійно виробляє дрони різного призначення з 2017 року, зокрема коптери-бомбери.

Як кажуть розробники, основна перевага анонсованого дрону над китайським варіантом - він стійкіший до пошкоджень і РЕБ, оскільки з самого початку розроблявся як військовий пристрій. Ціна комплекту така ж сама, як DJI Mavic - дрон, смарт-пульт з 10-дюймовим екраном, п’ять акумуляторів, чотири запасні пропелери, зарядна станція, кабелі та інструменти для ремонту - близько 3500 дол.

Квадрокоптер має штатну систему скиду для встановлення двох боєприпасів по 500 г кожний. З максимальним навантаженням він може літати 35 хв у радіусі 15 км на одній батареї, без боєприпасів – 75–80 хв залежно від умов польоту.

Як пишуть у Forbes Ukraine на розробку дрона українська компанія витратила більше року та понад 500 тис дол. Щомісяця може вироблятися до 5000 «Шмавіків». Перша серія пристроїв в обсязі 500 штук на місяць може стартувати вже з 1 червня.

У Forbes Ukraine зазначають, що невизначена позиція Китаю у війні з рф підриває довіру української армії до дронів з КНР. До того ж DJI неодноразово заявляла, що не постачає продукцію для ведення бойових дій, а виробляє виключно дрони для цивільного застосування.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365