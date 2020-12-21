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Технологии Eset помогают защитить пользователей браузера Chrome от вредоносов

21 декабря 2020 г., 12:35

Компания Eset сообщает о продолжении сотрудничества с Google для защиты пользователей браузера Chrome. На данный момент технологии Eset используются для сканирования, выявления и удаления нежелательных программ, с которыми сталкиваются пользователи Chrome для Windows. Расширение возможностей инструмента Chrome Cleanup, который является частью функции «Безопасный просмотр» в Chrome, станет основой дальнейшего активного сотрудничества партнеров.

В частности, технологии Eset помогают выявлять нежелательные или потенциально вредоносные программы, которые пытаются незаметно проникнуть на устройства пользователей. Обнаружив угрозу, Google Chrome предлагает пользователям удалить нежелательные программы, а затем сообщает об успешном завершении очистки. Как отмечается, Chrome Cleanup работает в фоновом режиме, минимально влияя на работу устройства.

Кроме этого, компания Eset, как партнер App Defense Alliance, обеспечивает защиту магазина Google Play, а также предоставляет данные о вредоносных файлах пользователям сервиса Google Cloud Chronicle Security.

Технологии Eset помогают защитить пользователей браузера Chrome от вредоносов

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