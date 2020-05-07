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Стандарт NFC будет поддерживать беспроводную зарядку небольших гаджетов

7 мая 2020 г., 12:37
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Стандарт NFC будет поддерживать беспроводную зарядку небольших гаджетов

Организация NFC Forum, ответственная за технологию беспроводных коммуникаций NFC, представила спецификацию Wireless Charging Specification (WLC), которая позволяет устройствам, оборудованным одиночной антенной (например, смартфонам) передавать энергию совместимому оборудованию. Параллельно с подзарядкой, NFC может использоваться по своему прямому назначению – для обмена данными.

Мощность беспроводной зарядки NFC невелика, максимум, 1 ватт. Тем не менее, этого достаточно, чтобы довольно быстро зарядить умные часы или беспроводные наушники-вкладыши.

Главное же удобство такого решения состоит в том, что многие смартфоны уже поддерживают NFC – расширить их функциональность будет значительно проще и дешевле, чем приобретать отдельное устройство для беспроводной зарядки.

Беспроводная зарядка NFC действительно преобразующая, потому что она меняет способ, которым мы проектируем и взаимодействуем с небольшими устройствами с питанием от батареи, так как устранение штекеров и шнуров позволяет создавать меньшие, герметично изолированные устройства», - сказал

Председатель NFC Forum Коичи Тагава (Koichi Tagawa) назвал возможность обратной зарядки революционной: «она меняет то, как мы проектируем и взаимодействуем с небольшими устройствами, питающимися  от батареи, поскольку устранение штекеров и шнуров позволяет создавать более компактные и герметичные устройства».

Новый стандарт сможет работать не только для смартфонов, но и для другого оборудования с поддержкой NFC, включая ПК, планшеты и даже игровые контроллеры, такие как Wii U.

Samsung входит в NFC Forum главным, а Huawei – ассоциированным членом. Оба производителя уже имеют функцию обратной зарядки на флагманских смартфонах, однако не используют для этого NFC.

Спецификация WLC это шаг вперёд к лучшей совместимости устройств от разных производителей и к упрощению зарядки оборудования Интернета Вещей, но с момента публикации до её внедрения может пойти не один год.


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