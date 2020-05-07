Стандарт NFC будет поддерживать беспроводную зарядку небольших гаджетов

7 мая 2020 г., 12:37

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Организация NFC Forum, ответственная за технологию беспроводных коммуникаций NFC, представила спецификацию Wireless Charging Specification (WLC), которая позволяет устройствам, оборудованным одиночной антенной (например, смартфонам) передавать энергию совместимому оборудованию. Параллельно с подзарядкой, NFC может использоваться по своему прямому назначению – для обмена данными.



Мощность беспроводной зарядки NFC невелика, максимум, 1 ватт. Тем не менее, этого достаточно, чтобы довольно быстро зарядить умные часы или беспроводные наушники-вкладыши.



Главное же удобство такого решения состоит в том, что многие смартфоны уже поддерживают NFC – расширить их функциональность будет значительно проще и дешевле, чем приобретать отдельное устройство для беспроводной зарядки.



Беспроводная зарядка NFC действительно преобразующая, потому что она меняет способ, которым мы проектируем и взаимодействуем с небольшими устройствами с питанием от батареи, так как устранение штекеров и шнуров позволяет создавать меньшие, герметично изолированные устройства», - сказал



Председатель NFC Forum Коичи Тагава (Koichi Tagawa) назвал возможность обратной зарядки революционной: «она меняет то, как мы проектируем и взаимодействуем с небольшими устройствами, питающимися от батареи, поскольку устранение штекеров и шнуров позволяет создавать более компактные и герметичные устройства».



Новый стандарт сможет работать не только для смартфонов, но и для другого оборудования с поддержкой NFC, включая ПК, планшеты и даже игровые контроллеры, такие как Wii U.



Samsung входит в NFC Forum главным, а Huawei – ассоциированным членом. Оба производителя уже имеют функцию обратной зарядки на флагманских смартфонах, однако не используют для этого NFC.



Спецификация WLC это шаг вперёд к лучшей совместимости устройств от разных производителей и к упрощению зарядки оборудования Интернета Вещей, но с момента публикации до её внедрения может пойти не один год.

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