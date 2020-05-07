Квартальный доход «Киевстар» вырос на 16,1% до 5,95 млрд грн.

7 мая 2020 г., 13:25

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Компания «Киевстар» обнародовала результаты работы в первом квартале 2020 г. Доходы от услуг мобильной связи в указанный период увеличились на 16,1% в годовом сопоставлении до 5,530 млрд грн. Больше половины этого дохода составили услуги мобильного интернета – рост на 22,4%. Средний доход от абонента (ARPU) увеличился на 17,4%. Доходы фиксированной связи за этот же период увеличились на 16,9%, до 384 млн грн. Главным образом, благодаря росту на 18,8% доходов от услуги «Домашний Интернет». Показатель ARPU клиентов «Домашнего Интернета» увеличился на 7,6%. Общий доход компании вырос на 16,1% до 5,950 млрд грн.

С января по март мобильной связью «Киевстар» пользовалось 26 млн абонентов. Незначительное уменьшение объясняется сокращением использования абонентами нескольких SIM-карт, а также демографическими изменениями.

Использование дата-трафика на абонента в среднем увеличилось на 62%. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, выросло за этот период на 10,4% до 17 млн. Потребление голосовой связи в расчете на абонента увеличилось на 3% до 603 минут.

Капитальные инвестиции в первой четверти года увеличились на 37,1% и достигли 1,347 млрд грн. В основном, средства были направлены на развитие сетей 4G и обеспечение высокого качества услуг. Территория 4G сети «Киевстар» на сегодня охватывает 11 тыс. населенных пунктов, а возможность доступа к новым мобильным технологиям есть почти у 79% населения Украины.

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