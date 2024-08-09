Дві нові лабораторії КПІ для навчання студентів оснащено «Хуавей Україна»

9 августа 2024 г., 14:58

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За заявою «Хуавей Україна», компанія та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» підписали договір про передачу технічного обладнання для двох нових лабораторій ВНЗ в рамках проєкту багаторічної співпраці.



Лабораторія Huawei Digital Power – це повноцінна сонячна станція, яка постачатиме резервне живлення для аудиторій і генеруватиме власну електроенергію. Вона функціонуватиме на базі Інституту енергоощадження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Друга лабораторія, Huawei Microvawe, - це обладнання забезпечуватиме бездротову передачу сигналу операторського класу. Цю лабораторію буде встановлено в Радіотехнічному факультеті КПІ ім. Ігоря Сікорського.



Зокрема, для облаштування цих лабораторій КПІ ім. Ігоря Сікорського отримав: інтелектуальний енергетичний контролер SUN2000-10K-LC0,

інтелектуальний пристрій автоматичного вводу резерву SmartGuard-63A-S0,

силовий модуль живлення LUNA2000-10KW-C1-/-10.5KW,

батарейний блок LUNA2000-7-E1 та комутаційні прилади RTN-905 і XMC-3.



Ці пристрої дозволять ефективно і безперебійно виконувати дослідження та просувати нові проєкти.



«Сподіваємося, що навчання на базі модернізованих лабораторій допоможе студентам КПІ ім. Ігоря Сікорського опанувати та вдосконалити навички роботи з найсучаснішим обладнанням, що дозволить їм ефективно навчатися і посилювати свою професійну кваліфікацію. Ми також щиро віримо, що поєднання зелених рішень і цифрових технологій дозволить побудувати краще та екологічніше майбутнє для України. Тому я впевнений, що наша співпраця буде плідною і корисною не лише для Huawei та КПІ ім. Ігоря Сікорського, а й матиме велике значення для відновлення української економіки», — прокоментував Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



Також нове обладнання Huawei допоможе втілити у життя одну з амбітних цілей КПІ ім. Ігоря Сікорського — побудову «зеленого» університету, де науково-дослідна робота буде зосереджена на енергетичних проєктах. Адже саме сфера енергоефективності та відновлювальних джерел енергії наразі є чи не найбільш пріоритетною для України.



«Ми вдячні нашому освітньому партнеру за сприяння у створенні навчальної та дослідної інфраструктури та будемо й надалі її розширювати. За роки співпраці з «Хуавей Україна» ми досягли чималих успіхів у розвитку навчальних процесів і розкритті професійних можливостей для наших студентів. Сьогодні ми продовжуємо партнерство і маємо чимало важливих планів для реалізації. Це і збільшення освітніх програм, і започаткування нових курсів на базі обладнання Huawei, і виплата стипендій талановитим студентам. Стратегічною є співпраця у галузі кібербезпеки, де в першу чергу працюватимемо над науково-дослідними проєктами», — зазначив Анатолій Мельниченко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.



Нагадаємо, навчально-наукові лабораторії DIGITAL POWER LAB і Datacom також були відкриті на базі університету за сприяння «Хуавей Україна» і сьогодні ефективно працюють, забезпечуючи студентів потрібним устаткуванням для поліпшення знань у сфері інформаційних технологій.



Зазначено, загалом партнерство КПІ ім. Ігоря Сікорського та «Хуавей Україна» триває вже вісім років. За цей час університет отримав мережеве та серверне обладнання Huawei для проведення досліджень, понад 300 точок доступу і телекомунікаційне устаткування для встановлення швидкісного інтернету в навчальних корпусах, укриттях і гуртожитках. Також студенти ВНЗ неодноразово брали участь в освітніх програмах дуального навчання, ІКТ Академії Huawei та «Насіння для майбутнього», де здобували нові ІКТ-навички та можливість стажуватися у провідній компанії. У 2021 році ІКТ Академія при КПІ ім. Ігоря Сікорського отримала звання найбільш успішної та ефективної з-поміж усіх академій Huawei в Україні. До того ж курс Академії було включено до навчальної програми закладу. Ці та майбутні спільні проєкти мають на меті впровадження інновацій у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і сприяння активному розвитку галузі в Україні.

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