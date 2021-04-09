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Хакеры выставили на продажу данные 500 млн пользователей LinkedIn

9 апреля 2021 г., 13:58
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Хакеры выставили на продажу данные 500 млн пользователей LinkedIn

Представитель LinkedIn по связям со СМИ подтвердил, что массив данных 500 млн пользователей, который был выставлен для продажи на хакерском форуме, действительно содержит информацию, незаконно собранную с этой платформы.

«Мы все ещё расследуем этот инцидент, однако выложенный набор данных, судя по всему, включает общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, агрегированными с других веб-сайтов или компаний, — говорится в официальном заявлении LinkedIn. — Выведение данных наших участников из LinkedIn нарушает условия обслуживания, и мы постоянно работаем над защитой самих подписчиков и их данных».

Согласно информации с вебсайта LinkedIn, эта соцсеть профессионалов в настоящее время насчитывает 740 млн подписчиков, таким образом, скомпрометированными оказалось около двух третей пользовательской базы данной платформы.

Продавец этих данных на подпольном форуме, в подтверждение их подлинности предоставил образец из двух миллионов записей, включающих идентификаторы и полные имена владельцев, номера телефонов, места работы, пол и ссылки на эккаунты на других медиа-платформах.За весь лот хакер пытается выручить четырехзначную сумму, предпочтительно в биткойн.

Несмотря на то, что похищенная информация из профилей пользователей не является самой свежей, аналитики полагают, что злоумышленники смогут использовать её для организации атак на компании через их служащих, в частности через тех, кто в связи с пандемией перешёл на работу в удалённом режиме.

Новость о происшествии с LinkedIn появилась спустя всего через несколько дней после того, как стало известно об аналогичном инциденте с Facebook. Предложенные в Даркнете персональные данные 533 млн пользователей крупнейшей соцсети, по заявлению самой Facebook, были похищены через уязвимость защиты этой платформы, закрытую в 2019 году.

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