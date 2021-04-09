Хакеры выставили на продажу данные 500 млн пользователей LinkedIn

9 апреля 2021 г., 13:58

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Представитель LinkedIn по связям со СМИ подтвердил, что массив данных 500 млн пользователей, который был выставлен для продажи на хакерском форуме, действительно содержит информацию, незаконно собранную с этой платформы.

«Мы все ещё расследуем этот инцидент, однако выложенный набор данных, судя по всему, включает общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, агрегированными с других веб-сайтов или компаний, — говорится в официальном заявлении LinkedIn. — Выведение данных наших участников из LinkedIn нарушает условия обслуживания, и мы постоянно работаем над защитой самих подписчиков и их данных».

Согласно информации с вебсайта LinkedIn, эта соцсеть профессионалов в настоящее время насчитывает 740 млн подписчиков, таким образом, скомпрометированными оказалось около двух третей пользовательской базы данной платформы.



Продавец этих данных на подпольном форуме, в подтверждение их подлинности предоставил образец из двух миллионов записей, включающих идентификаторы и полные имена владельцев, номера телефонов, места работы, пол и ссылки на эккаунты на других медиа-платформах.За весь лот хакер пытается выручить четырехзначную сумму, предпочтительно в биткойн.

Несмотря на то, что похищенная информация из профилей пользователей не является самой свежей, аналитики полагают, что злоумышленники смогут использовать её для организации атак на компании через их служащих, в частности через тех, кто в связи с пандемией перешёл на работу в удалённом режиме.

Новость о происшествии с LinkedIn появилась спустя всего через несколько дней после того, как стало известно об аналогичном инциденте с Facebook. Предложенные в Даркнете персональные данные 533 млн пользователей крупнейшей соцсети, по заявлению самой Facebook, были похищены через уязвимость защиты этой платформы, закрытую в 2019 году.

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