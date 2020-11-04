Samsung выпустила беспроводную зарядку на три устройства

4 ноября 2020 г., 16:35

Компания Samsung объявила о старте продаж нового беспроводного зарядного устройства «3-в-1», дающего возможность одновременно заряжать до трех совместимых гаджетов – смартфонов и носимых устройств.



Как отмечается, благодаря наличию шести внутренних катушек новинка обладает увеличенной площадью поверхности при сохранении высокой эффективности. Для того, чтобы подзарядить смартфон, наушники или устройство серии Galaxy Watch, его достаточно положить на соответствующую область «зарядки». Функция быстрой беспроводной зарядки обеспечивает мощность до 9Вт для смартфонов Samsung и 7,5Вт для Apple iPhone.



Дизайн беспроводного зарядного устройства, выполненный в черном или белом цветах, встроенные светодиоды предоставят необходимую информацию о процессе подзарядки. Когда наступит время гасить свет, с помощью смартфона Samsung Galaxy вы можете приглушить яркость LED-индикации.



Устройство EP-P6300 будет доступно по рекомендованной цене 90 долл.

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