Выручка полупроводникового рынка выросла на 11%

4 ноября 2020 г., 15:55

Эксперты из Semiconductor Industry Association сообщают об увеличении мирового полупроводникового рынка по итогам третьей четверти 2020 г. на 5,8% «YoY». В квартальном сопоставлении динамика оказалось более высокой — 11,0%. Общий объем выручки удалось нарастить до 113,6 млрд долл. Этому во многом поспособствовал сентябрь, продажи по итогам которого увеличились на 5,8% «YoY», до 37,9 млрд долл.

Результаты развития индустрии в целом отвечали традиционным сезонным тенденциям, а также получили заметное подкрепление за счет увеличения потребительского спроса на оснащенные полупроводниковыми изделиями устройства. Впрочем, неопределенность продолжает сохраняться вследствие влияния пандемии и других макроэкономических факторов.

Относительно аналогичного периода 2019 г. продажи возросли в Америке (+20,1%) и Китае (+6,5%), тогда как Европа и Япония ушли в минус на 9,8% и 1,8% соответственно.

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