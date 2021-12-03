Qualcomm 7c+ Gen 3 нацелен на бюджетные ноутбуки

3 декабря 2021 г., 12:35

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Компания Qualcomm Technologies помимо флагманского чипа для ПК «Always On, Always Connected PC» Snapdragon 8cx Gen 3 представила и платформу для бюджетных ноутбуков на Windows и хромбуков начального уровня.



Чипы Snapdragon 7c+ Gen 3 выпускаются по техпроцессу 6 нм. Как отмечается, по сравнению с предыдущим поколением быстродействие ЦП увеличено на 60%, а графического - на 70%. Производительность ИИ-модуля Qualcomm AI Engine достигает 6,5 TOPS, что ранее было непредставимо на начальном уровне.



Также впервые на платформе начального уровня реализовано подключение 5G, что существенно расширяет возможности пользователей недорогих устройств. Встроенный модем Snapdragon X53 5G Modem-RF поддерживает 5G-диапазоны sub-6 и mmWave при скорости загрузки до 3,7 Гбит/с.



Модуль FastConnect 6700 с поддержкой Wi-Fi 6 и 6E развивает скорость до 2,9 Гбит/с.



«Мы остаемся верны своей цели сделать связь более доступной, и улучшенные технологии связи, реализованные на платформе Snapdragon 7c+ Gen 3, позволяют создавать быстрые, продвинутые, эффективные всегда подключенные и включенные Windows-ПК и Хромбуки нового начального уровня», заявили в компании.



Появление устройств на базе Snapdragon 7c+ Gen 3 ожидается в первой половине 2022 г.

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