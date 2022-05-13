Перегони Wi-Fi 7 розпочато

13 мая 2022 г., 13:57

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Хоча специфікація стандарту Wi-Fi 7 ще не отримала офіційного твердження, провідні виробники платформ вже розгорнули активність у цьому напрямку.

Після квітневого оголошення Broadcom рішень із підтримкою Wi-Fi 7, цього напряму вийшла й Qualcomm. Компанія представила оновлення лінійки Networking Pro, куди увійшли чіпи із підтримкою швидкостей від 10 до 33 Гбіт/с. Специфікація Wi-Fi 7 отримала також умовну назву IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT), і згідно з попередніми характеристиками її пропускна здатність може досягати 40 Гбіт/с, що виводить її на рівень провідного Thunderbolt 3. Погодьтеся, дивовижна перспектива для тих, кому потрібна передача бездротовим каналом значних обсягів інформації.

Нова лінійка Qualcomm зосереджена на Wi-Fi 7 з використанням частоти 1760 МГц (проти 560 МГц для Wi-Fi 6) та з максимальною шириною каналу 320 МГц (проти 160 МГц для Wi-Fi 6). Wi-Fi 7 також використовує 4K QAM (4096-QAM), більш ефективну схему модуляції, яка забезпечує більше бітів на Герц, ніж схема 1024-QAM, що використовується для Wi-Fi 6.



Qualcomm зазначає, що її платформа Pro здатна підтримувати понад 500 користувачів на кожному діапазоні в маршрутизаторі, що робить її застосовною для стадіонів, підприємств та інших великих майданчиків.

За заявою представника Qualcomm, крім швидкості нова лінійка продуктів також буде зосереджена на «детермінованій затримці» Wi-Fi 7 для інтерактивних програм, таких як відеоконференції та хмарні ігри, а також додатків доповненої та віртуальної реальності, які будуть покладатися на низькі затримка та деякі дані вивантажуються в хмару.

І, вперше для Wi-Fi, нові мікросхеми також забезпечуватимуть багатоканальні можливості, які забезпечать підключення та агрегацію у двох або більше діапазонах, замість того, щоб вибирати один діапазон, який забезпечує найкращу продуктивність у певний час. Ця можливість, яка, ймовірно, досягне найбільшої популярності, об’єднавши доступ у діапазонах 5 ГГц і 6 ГГц, також забезпечить низьку затримку в Wi-Fi 7.

Серед переваг нової лінійки Qualcomm зазначають функцію адаптивного проколу перешкод, яка може ефективно вирізати частини смуги пропускання, де присутні перешкоди. Qualcomm розробила екосистему для налаштування та оптимізації, щоб відповідати різним обсягам пропускної здатності, які зараз підтримуються в Wi-Fi 7 на регіональній основі. Наприклад, Китай ще не відкрив діапазон 6 ГГц для Wi-Fi.

Qualcomm зараз випробовує свої нові чіпи Wi-Fi серії Pro, але не оголосила ціни чи будь-які офіційні зобов’язання з виробниками пристроїв. Можна очікувати, що повна екосистема Qualcomm для Wi-Fi 7 має стати комерційно доступною приблизно через рік.

Слід додати, MediaTek провела демонстрацію своєї технології Wi-Fi 7 у січні. А MaxLinear, виробник чіпів, який потрапив у гру Wi-Fi завдяки придбанню підрозділу Home Gateway Platform Division корпорації Intel у 2020 році, підтвердив, що рішення для Wi-Fi 7 також є в його дорожній карті. Їх анонс буде присвячено до початку роботи тестового стенда Wi-Fi 7 від Wi-Fi Alliance, яка очікується вже цього літа.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист