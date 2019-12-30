lifecell запускает в тестовом режиме 3G/4G связь в Днепровском метрополитене

30 декабря 2019 г., 12:29

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По сообщению lifecell, оператор запустил скоростной мобильный интернет в Днепровском метро в тестовом режиме. Абоненты lifecell получили доступ к 3G/4G интернету на станциях «Вокзальная», «Метростроителей» и на перегоне между ними. В планах оператора - покрыть высокоскоростным мобильным интернетом весь Днепровский метрополитен.



Абоненты lifecell в Днепре активно пользуются услугами мобильного интернета. Об этом свидетельствует высокий уровень потребления трафика в сети оператора - средний объем на одного дата-пользователя составляет 9,7 ГБ в месяц, а доля активных пользователей мобильного интернета среди абонентов lifecell в Днепре составляет 72%.



Следующей станцией, на которой lifecell планирует обеспечить 3G/4G связь, станет станция «Металлургов». Каждый день услугами Днепровского метрополитена пользуются более 26 тысяч днепрян и гостей города. Ожидается, что скорость мобильного интернета в метро составит до 70 Мбит / сек.



Сообщается, что накануне новогодних праздников lifecell также расширил емкость сети на площади Героев Майдана и на других популярных локациях, где будет задействовано мобильные базовые станции для гарантированного доступа абонентов к голосовым и дата-сервисам .

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