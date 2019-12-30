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Поставки промышленных роботов впервые за семь лет уменьшились

30 декабря 2019 г., 13:25

По данным International Federation of Robotics, в 2019 г. в мире было инсталлировано не менее 421 тыс. промышленных роботов. С учетом того, что годом ранее этот показатель составлял 422 тыс. устройств – индустрия отчиталась первым за семь лет спадом в численном выражении.

Аналитики полагают, что основная причина негативной динамики – снижение интереса к подобным продуктам со стороны Китая, долгое время остававшегося двигателем роста. На спросе в Поднебесной, в свою очередь, не лучшим образом отразилось ухудшение торговых отношений с США.

Входящие в Тор-4 крупнейших производителей роботов японские Fanuc и Yaskawa, а также компания Universal Robots в первом полугодии 2019 г. отчитались  описываемым двузначным числом снижением выручки.


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