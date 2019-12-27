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Synology представила отказоустойчивый ISCSi сервер Unified Controller UC3200

27 декабря 2019 г., 16:55
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Synology представила отказоустойчивый ISCSi сервер Unified Controller UC3200

Компания Synology объявила о выпуске двухконтроллерного отказоустойчивевого ISCSi-сервера Synology Unified Controller UC3200 с архитектурой Active-Active, который нацелен на использование в критически важных средах.

Главная особенность новинки — наличие двух контроллеров, которые реализуют архитектуру высокой доступности всего в одном корпусе: они могут работать одновременно и автоматически переключаться на друг на друга в случае аварии, обеспечивая бесперебойную работу служб.

Аппаратная платформа включает четырехядерный процессор Intel Xeon с тактовой частотой 2,4 ГГц, оперативную память DDR4 ECC UDIMM емкостью 8 ГБ (с возможностью расширения до 64 ГБ). В наличии имеется встроенный порт 10GbE и два порта 1GbE Ethernet с поддержкой аварийного переключения и функцией Link Aggregation. С помощью слота PCIe 3.0 можно установить дополнительную сетевую карту. Возможности масштабирования включают 12 отсеков для дисков SAS по умолчанию, а также расширение хранилища до 500 ТБ с двумя RXD1219sas. Модульная конструкция предусматривает замену основных компонентов системы, включая модули SAS и системные вентиляторы, что позволяет максимально увеличить время бесперебойной работы системы.


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