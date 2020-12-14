Lenovo ThinkAgile VX — гиперконвергентное решение под ключ 

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Lenovo ThinkAgile VX Series — это гиперконвергентное решение на базе VMware vSAN, помогающее решать задачи построения ИТ-инфраструктуры.

Подобные гиперконвергентные платформы рекомендуются для удаленных офисов и филиалов, так как они не требуют специальных условий для размещения. Их можно устанавливать в любом неподготовленном помещении или даже в шкафу. Кроме того, благодаря программно-определяемым компонентам и автоматизации процессов, всю систему можно легко менять при необходимости и настраивать под текущие запросы. Поэтому она хорошо вписывается в TEST & Dev инфраструктуры.

Среди других рекомендуемых применений для подобных платформ являются VDI-решения. При этом не нужно заказывать большие мощности «на вырост», так как достаточно приобретать ровно столько, сколько требуется в текущих условиях. Система легко масштабируется добавлением дополнительных модулей.

Стремящиеся сэкономить на услугах интеграторов ИТ-подразделения предприятий стараются самостоятельно установить приобретаемую гиперконвергентную инфраструктуру. Это предусматривает настройку, тестирование, отладку, оптимизацию, проверку и многие другие операции. Однако при использовании систем ThinkAgile серии VX все эти действия выполняются еще на заводе, а значит, предприятие сможет сэкономить время и деньги в процессе установки решения. Стоит отметить, что в комплект поставки систем серии VX входит все необходимое для начала работы, включая профессиональные услуги Lenovo по инсталяции и настройке.

Надежность аппаратной платформы является ключевым фактором, когда речь идет о работе критически важных бизнес-приложений. Объединяя в себе самые надежные в мире серверы Lenovo и решение VMware vSAN, системы ThinkAgile серии VX предоставляют именно ту платформу, которая необходима для поддержки бизнеса. Они доступны как в формате All-Flash, так и в гибридных конфигурациях. При этом масштабирование вычислительных ресурсов и встроенной памяти не вызовет ни малейшей сложности. Для старта достаточно трех узлов, а затем можно просто добавлять дополнительные узлы или встроенную память в каждый узел для наращивания производительности и емкости. Причем это выполняется без перерывов в работе системы, что крайне важно для многих бизнесов.

Сертифицированные узлы Lenovo ThinkAgile VX помогут справиться с распространенными проблемами, к решению которых не потребуется привлекать ИТ-специалистов предприятия. Выбрав сертифицированные узлы VX для построения гиперконвергентного решения, можно быть уверенным в наличии необходимых сертификатов для всех его компонентов, вплоть до микрокода накопителей и HBA-адаптеров. При этом никакое обновление микрокода не повредит этой совместимости, так как комплексно интегрированное оборудование и микрокод Lenovo проходит все необходимые испытания и сертификацию для использования совместно с VMware vSAN. Программные лицензии на vSAN можно приобрести отдельно.

ThinkAgile Advantage Services, приобретаемые в комплекте с ThinkAgile VX, помогают ускорить развертывание и быстрее выйти на рентабельность. Они позволяют задействовать экспертов Lenovo для оказания помощи на всех этапах внедрения. При этом назначается единое контактное лицо, постоянно доступное для связи и отвечающее за оказание комплексной поддержки, которая включает установку оборудования, выездной ремонт и замену любых деталей.

Кроме того, комплексный портфель услуг Lenovo охватывает весь жизненный цикл установленных на предприятии ИТ-систем производителя. Есть возможность подобрать услуги согласно индивидуальным бизнес-потребностям и выбрать предусмотренные уровни поддержки с необходимым целевым временем реагирования.

Входящее в состав решения программное обеспечение vSphere Lifecycle Manager предоставляет возможность унифицированного управления программным и микропрограммным обеспечением. Это ПО позволяет управлять жизненным циклом всей инфраструктуры из единой панели, а также экономить на эксплуатационных расходах. Кроме того, оно дает администраторам возможность сократить объем повторяющихся задач, стандартизовать процессы и оптимизировать использование ресурсов.

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