Google врегулювала судовий процес щодо патентів на АІ вартістю у 1,67 млрд дол.

25 января 2024 г., 11:25

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Як пише Reuters, у середу компанія Google досягла мирової угоди в судовому процесі про порушення патентних прав на чипи, які використовуються в системах штучного інтелекту компанії, згідно з поданою заявою до федерального суду штату Массачусетс.



Мирова угода була укладена в той самий день, коли мали розпочатися завершальні процеси в судовому процесі за позовом компанії Singular Computing. Остання вимагала відшкодування збитків у розмірі 1,67 мільярда доларів за нібито неправомірне використання компанією Google її інновацій у сфері комп’ютерної обробки даних.



Подробиці мирової угоди не були доступні одразу. Представники Google і Singular підтвердили угоду, але не надали більше інформації про неї.



Речник Google Хосе Кастанеда (Jose Castaneda) заявив, що компанія не порушувала патентні права Singular і що вона «рада вирішенню цієї справи».



Компанія Singular, заснована вченим-інформатиком з Массачусетсу Джозефом Бейтсом (Joseph Bates), стверджувала, що Google включила його технологію в процесори, які підтримують функції штучного інтелекту в Google Search, Gmail, Google Translate та інших сервісах Google.



У позові 2019 року йшлося про те, що Бейтс поділився своїми винаходами з компанією в період між 2010 і 2014 роками. Він стверджував, що Google скопіювала технологію Бейтса та порушила два патенти у процесорах Tensor.



Google представила ці чипи у 2016 році для обробки завдань штучного інтелекту, серед іншого для розпізнавання мови, генерації контенту, рекомендацій реклами та ін. Компанія Singular заявила, що версії 2 і 3 чипів Tensor, представлені у 2017 і 2018 роках, порушують її патентні права.



Внутрішні електронні листи, процитовані під час вступних заяв у суді 9 січня, показали, що нинішній головний науковий співробітник Google Джефф Дін (Jeff Dean) писав іншим про те, що ідеї Бейтса можуть «дуже добре підійти» для того, що розробляє Google.



Google заявляла, що співробітники, які розробляли її чіпи, ніколи не зустрічалися з Бейтсом і створювали їх незалежно. Компанія зазначала, що її технологія «фундаментально відрізняється від того, що описано в патентах Singular».

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