Cisco упрощает портфолио кибербезопасности, включая технологии XDR, Zero Trust и SASE

2 ноября 2020 г., 10:55

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Корпорация Сisco анонсирует ряд инноваций для всего портфолио кибербезопасности, в том числе расширение возможностей решений Extended Detection and Response (XDR), Zero Trust и Secure Access Services Edge (SASE). Представленные возможности помогают заказчикам и партнерам по-новому организовать работу и рабочие места: инновации в области информационной безопасности, направленные на отражение постоянно совершенствующихся угроз, повышают маневренность и отказоустойчивость бизнеса, упрощая операционные процессы.

«В перспективе, чтобы успешно работать в условиях неопределенности, организациям необходимо повышать отказоустойчивость бизнеса, – говорит Джи Риттенхауз (Gee Rittenhouse), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения информационной безопасности Cisco. – В условиях пандемии Covid-19 мы видим рост популярности новых режимов работы, которые требуют укрепления кибербезопасности, чтобы работники безопасно подключались в любое время, из любого места и с любого устройства».

Интегрированная нативно-облачная платформа Cisco SecureX, глобально доступная с конца июня, сегодня уже защищает более 4000 организаций, которые отметили ряд ее преимуществ:

CiscoSecureX на 95% сокращает время обнаружения угроз и на 85% – сроки восстановления;

Более половины заказчиков сообщили, что экономят до 6 часов в неделю при ликвидации аварийных ситуаций, что в результате позволяет сэкономить более двух операционных недель в год;

82% подчеркнули способность платформы для проведения комплексных расследований подключаться к инструментам обеспечения безопасности сторонних вендоров.

Cisco предлагает ряд инноваций для всего портфолио решений безопасности:

Расширенные возможности XDR на платформе SecureX реализованы в виде шаблонов рабочих процессов для стандартных ситуаций, новых возможностей пользовательского интерфейса SecureX и продвинутой аналитики;

Теперь технология Duo, лежащая в основе решения Cisco Zero Trust и использующая машинное обучение, автоматически обнаруживает подозрительные учетные записи и предупреждает службы безопасности. За интеграцию с такими платформами, как SecureX, отвечают программные интерфейсы API;

Архитектура Cisco SASE соединяет сетевую и ИТ-среду заказчика с многофункциональной облачной системой безопасности. Система проста в развертывании и управлении. Для защиты филиалов предусмотрена бесшовная интеграция с Cisco SD-WAN, для удаленных работников – с Secure VPN (ранее AnyConnect), при этом нет необходимости в добавлении другого агента. Для улучшения видимости и ускорения ответных мер предусмотрена интеграция с SecureX.

Упрощая заказчикам и партнерам работу с системами кибербезопасности, Cisco впервые за 13 лет наполовину сократила номенклатуру наименований продуктов в соответствии со стратегией развития платформы SecureX.

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