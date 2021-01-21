Biostar анонсировала флагманские материнские платы Z590 Valkyrie

21 января 2021 г., 12:21

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Компания BIOSTAR объявила о выпуске серии материнских плат Z590 VALKYRIE, созданных под новейшие процессоры Intel Rocket Lake-S 11-го поколения.



На текущий момент предлагается две версии, Z590 VALKYRIE (ATX) и Z590I VALKYRIE (Mini-ITX), которые имеют полное защитное покрытие. Новые элементы защиты, помимо эстетической функции, также выполняют функции пассивного охлаждения.



Материнские платы Z590 VALKYRIE нацелены на тех, кто хочет опробовать самое лучшее и новое оборудование на своей игровой или рабочей станции благодаря таким компонентам, как PCIe 4.0.



«Валькирия» поддерживает установку до 128 гигабайт памяти DDR4 на четырёх разъёмах DIMM с возможностью разгона до 5000+(OC) и оснащена 22-фазной системой питания от BIOSTAR и цифровой технологии ШИМ, что повышает общую эффективность системы и скорость прохождения сигнала. Повышенный уровень надежности обеспечивается и твердотельными конденсаторами со сроком службы 20 тысяч часов.

Такие функции, как Dr.Mos, помогают пользователям настроить плавный разгон, а фирменные разъемы Tough Power Connectors от BIOSTAR призваны обеспечить стабильность и надежность источника питания.



Кроме того, материнские платы VALKYRIE оснащены встроенными радиаторами и цельномедной задней пластиной, что повышает эффективность электропитания, снижает общую температуру на 29,1%, продлевает срок службы компонентов и повышает качество работы компьютера.



Материнские платы VALKYRIE поддерживают технологию PCIe M.2 4.0 со сниженными задержками и скоростью передачи данных до 64 Гб/с, что вдвое быстрее, чем PCIe M.2 3.0. Дополнительные функции, такие, как CPU OPT Header, A.I FAN и BIOS EZ Mode, дают пользователям возможность быстро проводить диагностику системы и установку новых компонентов.



Две антенны Wi-Fi поддерживают работу с новым стандартом беспроводных сетей Wi-Fi 6 и обеспечивают ускоренное подключение к Интернету, а порт LAN на чипсете Realtek RTL8125B даёт дополнительные возможности подключения, обеспечивает стабильность трафика и за счёт встроенной технологии BIOSTAR 2.5 Guard и обладает защитой от скачков напряжения и других помех в электросети. Для подключения мониторов на материнских платах Z590 VALKYRIE имеется порт DP (DP1.4) с поддержкой формата 5K.



На материнских платах Z590 VALKYRIE установлен высококачественный аудио-кодек ALC1220 с поддержкой многоканального вывода звука в формате 7.1. Старшая модель Z590 имеет 5 аудио-разъёмов, у младшей модели Z590I таких разъёмов три. Кроме того, у версии Z590 VALKYRIE имеется один разъём SPDIF_Out для вывода звука с дополнительным усилением.

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