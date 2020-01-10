Acer ConceptD 7 Ezel — новый ноутбук-трансформер

10 января 2020 г., 17:25

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Компания Acer пополнила линейку ПК для творческой работы ConceptD новыми ноутбуками-трансформерами под управлением ОС Windows 10. Их отличительная особенность — фирменные шарниры Ezel от компании Acer, которые обеспечивают пять рабочих режимов: «Демонстрация», «Смешанный», «Стенд», «Планшет» и «Дисплей».

В новинках используется IPS-дисплей с разрешением 4K (3840×2160) и максимальной яркостью 400 нит. Он прошел заводскую калибровку для соответствия требованиям системы согласования цветов PANTONE (PMS). Для него заявлена возможность воспроизвести 100% цветового пространства Adobe RGB с точностью Delta E <2.

Ноутбуки оснащены сенсорными дисплеями с поддержкой пера Wacom EMR, которое входит в комплект. Оно не требует аккумуляторов, а также отличается лучшими показателями точности, скорости отклика, разрешения и чувствительности к нажатию. Кроме того, эти перья крепче других моделей и обеспечивают использование функций, доступ к которым обычно дает наведение указателя мыши.

Дисплей защищен его от повреждений стеклом Gorilla Glass 6. Кроме того, он имеет специальное антибликовое покрытие, благодаря которому компьютером будет удобно пользоваться вне помещения и даже при ярком освещении.

Ноутбук ConceptD 7 Ezel оснащен новейшим процессором в Intel Core серии H 10-го поколения, видеокартами NVIDIA GeForce RTX, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, а также SSD с интерфейсом PCIe общей емкостью до 2 ТБ.

Тем, кому нужен более мощный компьютер, стоит обратить внимание на модель ConceptD 7 Ezel Pro, которая оснащена процессором Intel Xeon и видеокартой NVIDIA Quadro RTX. Кроме того, она поддерживает ECC-память и имеет предварительно установленную ОС Windows 10 Pro.

Среди других особенностей ноутбуков ConceptD 7 Ezel Pro и ConceptD 7 Ezel стоит упомянуть также наличие двух разъемов Thunderbolt 3, портов DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также тачпада с покрытием из гладкого стекла и слота для SD-карт. Ноутбуки поддерживают функцию Windows Hello и имеют сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, то есть пользователи смогут быстрее и безопаснее входить в систему без ввода пароля.

Заявлено, что уровень шума при работе новых ноутбуков, несмотря на высокую мощность их процессоров и видеокарт, не превышает 40 дБ.

Корпус ноутбука ConceptD 7 Ezel имеет покрытие белого цвета, изготовленное по технологии микро-электродугового оксидирования. Оно придает прочность и защищает от коррозии.

Ноутбук ConceptD 7 Ezel Pro поступит в продажу в Украине в Q3 2020 г с начальной ценой 95990 грн. Ожидается, что модель ConceptD 7 Ezel будет доступна по начальной цене 87990 грн.

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