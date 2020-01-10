Lenovo представила премиум-дисплеи серии Think

10 января 2020 г., 16:55

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Компания анонсировала широкий выбор мониторов от 24-дюймовых Full HD (1920×1080) дисплеев до Ultra HD (3840×2160 пикселей) мини-LED HDR-экранов.

Новый ThinkVision Creator Extreme — это 27-дюймовый дисплей с поддержкой технологии HDR1000. Реалистичное и насыщенное изображение на мониторе обеспечивают 1152 мини- LED, а динамическое локальное затемнение — 10368 мини- LED. С завода дисплей получил калибровку для рекордной точности цветов. Он воспроизводит 99% палитры DCI-P3 и охватывает 100% цветового пространства sRGB и BT.709. Для удобного подключения дополнительных устройств монитор получил широкий выбор портов: HDMI 2.0, DP1.4 и USB 3.1 Type-C 2-го поколения, который обеспечивает мощность до 90 Вт на совместимых устройствах. ThinkVision Creator Extreme также поддерживает технологию Smart Power, которая регулирует подачу электроэнергии и обеспечивает безопасное соединение через разъем USB Type-C. Это устройство ориентировано на видеографов, графических дизайнеров и бизнесменов.

ThinkVision T34w-20 — это 34-дюймовый монитор с радиусом изгиба 1500 мм, соотношением сторон 21:9 и разрешением Ultra HD (3440×1440). Новинка получила порт USB Type-C —однокабельное решение для передачи данных, видео и питания на совместимых устройствах. Вместе с технологией Smart Power порт обеспечивает до 75 Вт мощности. Дисплей стоит на эргономичной подставке, которая скрывает все кабели и имеет ряд портов для расширения возможностей устройства.

Монитор ThinkVision P27h-20 с разрешением Quad HD (2560×1440) оборудован почти незаметными тонкими рамками и интегрированными динамиками. Порт USB Type-C вместе с технологией Smart Power обеспечивают мощность до 90 Вт, передачу данных по Ethernet, а также аудио- и видео-контента. Несколько дисплеев можно объединить между собой с помощью DisplayPort. 27-дюймовый монитор получил сплошную эргономичную подставку, которая регулируется по высоте и может наклоняться для более комфортной работы с контентом.

Дисплей ThinkVision T24v-20 предназначен для расширения возможностей нового поколения сотрудников и командной работы. Среди особенностей устройства — встроенная инфракрасная камера Full HD (1920×1080), которая обеспечивает мгновенную и безопасную авторизацию пользователя с помощью Windows Hello. После окончания онлайн-разговора камеру можно прикрыть специальной шторкой ThinkShutter, которая защищает приватность. Комфортное общение через технологию VoIP (Voice over Internet Protocol) обеспечивают два микрофона и встроенные стереодинамики. Для более приватной беседы можно воспользоваться наушниками, которые подключаются через 3,5-мм аудиопорт. С эргономичной подставкой и регулируемым углом обзора камеры 24-дюймовый дисплей очень прост в использовании.

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