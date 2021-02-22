В Office 2021 улучшатся производительность, интерфейс и аналитические функции

22 февраля 2021 г., 17:15

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Компания Microsoft в прошлый четверг обнародовала подробности следующего релиза Office, — Office 2021. Этот продукт, включает все те же приложения, что и подписной облачный сервис Microsoft 365, но предлагается как единоразовая покупка. Он рассчитан главным образом на тех пользователей, которым из-за плохого или отсутствующего соединения с Интернетом не удаётся реализовать полную облачную функциональность Microsoft 365.

Релиз Office 2021 повысит производительность приложений пакета. Также появятся новые специальные функции доступности и тёмный режим в Word, который позволит экономить электроэнергию при работе на ноутбуке и уменьшить яркость на экране в условиях низкой освещенности.

Два усовершенствования в Excel облегчат работу с электронными таблицами:

Динамические массивы дополнят аналитические возможности Excel. Обычно, результаты расчётов по встроенной формуле сжимаются в одну ячейку, что может создавать проблемы форматирования для сложных бизнес-вычислений, возвращающих несколько результатов. Динамические массивы автоматически организуют результаты в отдельные ячейки для экономии времени.

XLOOKUP позволяет искать данные в одной строке, а не по всей электронной таблице. Это нововведение полезно в сложных документах с большим числом похожих элементов. Например, пользователь может найти строку прейскуранта с названием нужной детали автомобиля, а затем использовать XLOOKUP, чтобы быстро перейти к ячейке с информацией о цене.

Office 2021 выйдет в нескольких вариантах. Цены на версии для потребителей и малого бизнеса останутся те же, что у нынешнего релиза, а корпоративные редакции планируется предложить с 10%-й надбавкой.

Другим изменением станет сокращение срока поддержки для бизнес-клиентов: Microsoft будет обеспечивать Office 2021 программными обновлениями в течение пяти лет вместо прежних семи.

Office 2021 должен попасть в руки пользователей до конца этого года, следующая же итерация этого пакета, согласно блогу корпоративного вице-президента Microsoft 365, Джареда Спатаро (Jared Spataro), увидит свет во второй половине 2022 года.

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