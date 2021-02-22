Google продолжает увольнять противников цензуры статей об ИИ

22 февраля 2021 г., 16:33

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Google привлекает лучших ученых обещаниями свободы исследований, но, зачастую, испытывает проблемы с выполнением своих обещаний, если те пишут о негативных последствиях использования технологий или нелестно характеризуют продукцию своего нанимателя.

В пятницу было объявлено об увольнении штатного научного сотрудника Google, Маргарет Митчелл (Margaret Mitchell). Ей выдвинуто обвинение в перемещении конфиденциальных электронных файлов за пределы компании, нарушающем корпоративный кодекс поведения и политику безопасности. Митчелл подтвердила увольнение в Twitter, но не ответила на запрос о том, связано ли это событие с увольнением в декабре другого исследователя этики ИИ, Тимнит Гебру (Timnit Gebru).

Гебру и Митчелл, в течение двух лет совместно руководившие командой этичности ИИ, призывали к большей свободе академических публикаций исследовательского персонала Google и выражали обеспокоенность тем, что компания начала подвергать цензуре статьи, критикующие её продукты.

По версии самой Гебру, её увольнение стало реакцией руководства на то, что она поставила под сомнение распоряжение не публиковать результаты исследований, свидетельствующие, что ИИ-симулятор речи, может нанести вред маргинальным слоям населения. Соавтор этой статьи, Митчелл, публично раскритиковала компанию за увольнение Гебру и за подрыв доверия к её работе. Увольнение тогда вызвало протесты тысяч сотрудников Google.

Директор по исследованиям ИИ Зубин Гахрамани (Zoubin Ghahramani) и юрист Google сообщили команде Митчелл о её увольнении в пятницу на экстренно созванном совещании. Такая мера была рекомендована участниками расследования, начатого 19 января и выявившего ряд нарушений, включая «утечку конфиденциальных деловых документов и личных данных других сотрудников»

Сотрудник Google Алекс Ханна (Alex Hanna) сообщил в Твиттере, что компания развернула «клеветническую кампанию» против Митчелл и Гебру. Google отказалась комментировать это заявление.

В декабре Reuters эксклюзивно сообщило о введённом Google аудите готовящихся публикаций на предмет «деликатных тем», призванном обеспечить, чтобы статьи не вызывали юридических или нормативных проблем.

На собрании в пятницу и в разосланной служебной записке Google повторила, что работает над улучшением процедуры обзора статей перед публикацией. Одновременно была анонсирована новая политика в отношении деликатных увольнений и оценки руководителей на основе командных разнообразия и вовлечённости.

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