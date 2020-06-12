Snapchat представила новые возможности дополненной реальности

12 июня 2020 г., 17:25

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Компания Snapchat на ежегодном мероприятии 2020 Snap Partner Summit, анонсировала серию обновлений для платформы фильтров дополненной реальности (AR).

Сейчас, когда количество AR-фильтров Lens перевалило за миллион, найти нужный представляет серьёзную проблему. Новая функция голосового поиска упрощает эту задачу, она превращает Snap в интеллектуального помощника, который отбирает самые подходящие фильтры в ответ на запрос, например: «Эй Snapchat, сделай мои волосы розовыми».

Компания анонсировала новые партнёрские альянсы в области визуального поиска, в дополнение к уже существующим — с Amazon и Shazam. PlantSnap поможет пользователям Snapchat распознавать растения и деревья, Dog Scanner определит породу собаки, на которую наведена камера, а позднее в этом году с помощью Yuka можно будет узнать о пищевой ценности продукта, просто отсканировав его ярлык.

Для создания более креативных Lens, процесс SnapML позволит разработчикам применять собственные, предварительно обученные нейронные сети. Наборы данных, загружаемые ими в Lens Studio, сделают дополненную реальность более практичной. Благодаря сотрудничеству Snap с AR-стартапом Wannaby пользователи получат возможность виртуальной примерки обуви, а ещё один альянс, с Prisma, позволит представлять окружающий мир в стиле известных художников.

Представленную в прошлом году опцию Landmarkers, служащую для создания видеоэффектов с архитектурными достопримечательностями, такими как Эйфелева башня, Snap в этот раз собирается распространить на весь мир. Новая функция под названием Local Lens позволит создавать AR-фильтры, которые взаимодействуют с более широким спектром физических локаций. Данные для уточнения 3D-карт будут извлекаться из снимков, предоставленных пользователями в общедоступную ленту Snapchat, Our Story.

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