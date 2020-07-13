Сгибающийся смартфон Huawei Mate Xs обошелся без фронтальной камеры

13 июля 2020 г., 15:05

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Поразительно, но востребованность ультра-премиальных решений на нашем рынке не подвержена даже такому серьезному фактору, как пандемия COVID-19. Подтверждением тому стала официальная презентация смартфона Huawei Mate Xs.

Это событие прошло в режиме онлайн с трансляцией из киевского офиса Huawei, поэтому не представилось возможности оценить возможности новинки в живую. Но, как сообщил Антон Степанюк, директор по маркетингу подразделения Huawei Consumer Business Group в Украине, уже с 21 июля этот смартфон должен появиться в тех розничных точках, которые успешно реализуют премиальные товары. По его признанию, первоначально компания не планировала запуск в нашей стране Mate Xs, но под влиянием большого числа запросов такое решение было изменено.



Для продвижения этой модели в период по 20 июля желающим оформить предварительный заказ на Mate Xs по рекомендованной цене 69999 грн в подарок предлагается чехол-клатч. Кроме того, обладателям новинки достанется в подарок 50 ГБ в рамках сервиса Huawei Cloud до конца 2020 года. Также действует предложение от Huawei — бесплатный VIP-сервис. Он предусматривает настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый, консультацию по установке приложений. Эти услуги можно получить во всех сервисных центрах Huawei и точках продаж.

Стоит напомнить, что смартфон Mate Xs является уже не первым подобным решением в линейке Huawei, так как в 2019 г компания представила Mate X. Это устройство стало первым 5G-смартфоном с гибким экраном. И по опыту его продаж в Китае, производитель решил выйти с его преемником уже на европейский рынок. И презентация в Украине стала одной из первых.

Так что же потребитель получит за столь внушительную сумму? Ключевой особенностью Mate Xs является, конечно же, конструкция с возможностью превращать два небольших экрана 6,6-дюймовый основной и 6,38-дюймовый дополнительный в 8-дюймовый планшет в развернутом виде. Уже с ходу видно, что дополнительный дисплей несколько меньше основного, так как в корпусе имеется выступ с расположенной на нем кнопкой разворачивания экранов. Функция складывания и разворачивания обеспечивается шарниром Falcon Wing («Крыло сокола»), включающем порядка 100 компонентов.



Во время обсуждения Антон Степанюк признался, что главным приоритетом для производителя является надежность. Поэтому появление других модификаций смартфонов со складной конструкцией будет зависеть от того, насколько она окажется надежной и удобной в эксплуатации. Что же касается эргономики нынешнего устройства, то в сложенном виде его толщина составляет около 11 мм, а в разложенном — в самом тонком месте – 5,4 мм. При этом соотношение сторон 8-дюймового экрана получилось почти квадратным 8:7,1, а у основного экрана в сложенном виде — 19,5:9. У последнего 85.3% отношение к площади корпуса, а плотность изображения — 413 ppi.

Наличие большого экрана позволило реализовать многооконный режим Multi-Window для одновременного взаимодействия с двумя приложениями. Кроме того, пользователи могут запустить третье приложение с помощью функции «Плавающее окно» (Floating Window). Благодаря этому можно, в частности, ответить на сообщение, не прерывая работу программ.

Еще одна интересная особенность конструкции гибкого экрана Mate Xs — наличие заменяемой защитной пленки Aerospace. Видимо, конструкторы Huawei учли опыт вывода на рынок аналогичного смартфона Samsung, когда первые тесты выявили возможность случайного повреждения такой же по функциональности пленки. Из-за чего была доработана конструкция узла сгиба. По замыслу Huawei, защитная пленка является сменной: при гарантийном случае замена бесплатная, а при негарантийном эта операция обойдется в сумму порядка 40 евро.





Камеры в модели Mate Xs расположены вертикально на выступающей части вдоль боковой панели, там же, где и кнопка разворачивания. В числе модулей 40-мегапиксельный основной (27 мм) f/1.8 + AIS, 16-мегапиксельный ультраширокоугольный (17 мм) f/2.2 + AIS, 8-мегапиксельный телефото с трехкратным оптическим зуммом (80 мм) f/2.4 + OIS и 3D Depth Sensing. Фронтальной камеры нет, но в ней и нет нужды, так как при съемке селфи вывод идет на дополнительный экран, обращенный к пользователю. Последний можно задействовать и для оперативного контроля съемки портрета с помощью функции Mirror Shooting, когда отображение идет одновременно и для фотографа на основном экране, и для фотографируемого на дополнительном.

Еще одно следствие отсутствия фронтальной камеры — не поддерживается вход с помощью распознавания лица. Но упростить эту задачу призван имеющийся сканер отпечатков.

Аппаратная платформа включает чип Huawei Kirin 990 5G. Это 8-ядерный центральный процессор, состоящий из двух супербольших ядер Cortex-A76, двух больших ядер Cortex-A76 и четырех Cortex-A55. Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76, а за работу с ИИ отвечает нейроморфный процессор, разработанный на базе архитектуры Huawei Da Vinci. Охлаждение выполняется с помощью СО Flying Fish.

Объем оперативной памяти 8 ГБ, а встроенный накопитель вмещает 512 ГБ.

Такая функциональность Mate Xs, как работа с сетями мобильной связи 5G пока не востребована в нашей стране. Тем не менее, стоит иметь в виду, что в смартфоне предусмотрена работа с двумя SIM-картами, и для обеих поддерживаются все стандарты, начиная с 2G.

В новинке установлены два аккумулятора по 2500 мАч, что в сумме дает емкость 4500 мАч. Они поддерживают функцию Huawei SuperCharge, и с помощью ЗУ мощностью 55 Вт за 30 минут их запас пополняется до уровня 85%.

Смартфон Huawei Mate Xs получил интерфейс EMUI 10.0.1 на базе операционной системы Android Open Source Project. Он поддерживает функцию Multi-screen Collaboration («Совместная работа на нескольких экранах»), позволяющую управлять системами нескольких устройств Huawei с одного дисплея. Стоит иметь в виду, что в данном решении поддерживается только собственный магазин приложений Huawei AppGallery.

Во время презентации была дана свежая информация о продвижении на украинском рынке смартфонов Huawei с AppGallery (AG-смартфонов). Напомню, что их продажи в нашей стране стартовали в марте 2020 г. Антон Степанюк сообщил, что в период с марта по апрель каждый четвертый проданный на локальном рынке смартфон Huawei работал только с AppGallery. Месяцем позже на AG-смартфоны приходилось уже 30%, а на июль их доля выросла до 60%. При этом в украинской рознице доступно 14 моделей с Google Play и 6 – с AppGallery.

Во время презентации было также объявлено о том, что партнером Huawei в Украине по реализации функции NFC-платежей стала финансово-технологическая компания EasyPay. Старт этого проекта запланирован на III квартал 2020 г.

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