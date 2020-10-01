Сервис Amazon S3 теперь доступен вне облака AWS

1 октября 2020 г., 17:15

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Amazon Web Services (AWS) анонсировала доступность Amazon Simple Storage Service (S3) для клиентов полностью управляемого гибридного сервиса AWS Outposts, позволяющего клиентам работать на локальных ресурсах с API-интерфейсами AWS, её плоскостью управления, оборудованием и инструментами, обеспечивающими связь с другими приложениями AWS. Внедрения Outposts администрируются и обновляются AWS «как в настоящем облаке».

Вчерашний анонс означает, что клиенты Outposts теперь могут использовать прикладные интерфейсы S3, чтобы сохранять и извлекать данные точно так же, как это делается в обычных регионах AWS. Многие инструменты, приложения, сценарии или утилиты, которые уже используют API-интерфейсы S3, напрямую или через SDK, теперь можно настроить для хранения этих данных локально.

Разумеется, оборудование Outposts подключается к региону AWS и также может получать доступ к облачным данным Amazon S3, обновление среды лишь добавляет локальную опцию хранения и обработки таких данных. Её преимущество заключается в уменьшении переносов данных в регионы AWS, так как фильтрация, сжатие и прочая предварительная обработка данных теперь могут выполняться локально. Кроме того, локальное хранение может быть необходимо для соблюдения законов об охране приватности.

S3 на Outposts предоставляет новый класс хранилища Amazon S3, S3 Outposts. По умолчанию все сохранённые данные зашифрованы с использованием SSE-S3, и, при необходимости, шифруются на сервере с пользовательскими ключами шифрования. На каждом Outpost пользователям будет выделяться 48 или 96 ТБ хранилища S3 и до 100 контейнеров (bucket).

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