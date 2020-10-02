Micron выручила за квартал 6,06 млрд долл.

2 октября 2020 г., 9:35

Компания Micron представила результаты за четвертый квартал своего 2020-го финансового года, который завершился 3 сентября.



Сообщается, что квартальная выручка превысила 6,06 млрд долл., тогда как год назад была на уровне 4,9 млрд долл.? А кварталом ранее 5.44 млрд долл. При этом чистая прибыль в годовом сравнении выросла с 586 млн долл. до почти миллиарда (если быть точнее 990 млн долл.). Аналитики ожидали чуть меньшие показатели как по доходу, так и по прибыли.



Руководство Micron отмечает, что драйверами продаж выступили модули памяти, спрос на которые активно рос, причем как для серверного сегмента, так и для ПК и игровых приставок. Также помог всплеск интереса к чипам QLC NAND.



По итогам всего года доход составил 21,44 млрд долл., тогда как за 2019 г. было 23,41 млрд долл. Прибыль же зафиксирована на уровне 2,69 млрд долл.



По результатам следующего квартала, I кв. 2021 финансового года, компания ожидает выручку на уровне 5,4 млрд долл. Драйверами попрежнему будут выступать ЦОД, но руководство Micron надеется на спрос со стороны автопрома, продажи также должно подстегнуть развитие сетей 5G.

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