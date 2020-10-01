ThinkBook 15i получил чипы Intel Core 11-го поколения и встроенные беспроводные наушники

1 октября 2020 г., 16:45

Компания Lenovo представила обновленное портфолио устройств бренда ThinkBook.

ThinkBook 15i 2-го поколения оборудован процессором Intel Core 11-го поколения (в максимальной конфигурации), графикой Intel Iris Xe, поддерживает интерфейс Thunderbolt 4 и имеет много опций хранения данных.

Новинка получила встроенные беспроводные наушники, которые можно хранить в корпусе ноутбука. Наушники автоматически заряжаются во время хранения и подключаются к устройству, если их вынуть из разъема. Включить или выключить звук можно двойным касанием. Наушники оснащены двумя микрофонами с шумоподавлением.

Гибкие возможности хранения данных обеспечивает комбинация жесткого диска (HDD) и твердотельного накопителя (SSD) или двух SSD.

Отмечается, что благодаря режиму Modern Standby начать работу можно практически сразу, а электронная почта загружается даже при закрытой крышке ноутбука.

Специальная горячая клавиша помогает пользователям обращаться в службу поддержки Lenovo одним нажатием кнопки. Она активирует сведения об устройстве, например, серийный номер, для быстрого оказания помощи.

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