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Линейка ноутбуков Acer Swift 3 пополнилась моделями на AMD Ryzen 4000

30 апреля 2020 г., 16:05
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Линейка ноутбуков Acer Swift 3 пополнилась моделями на AMD Ryzen 4000

По сообщению украинского представительства Acer, в локальную розницу поступили мобильные компьютеры Swift 3 (SF314-42), продвигаемые как инструмент для работы и развлечений для всех категорий пользователей, ведущих активный образ жизни. Сообщается, что обновленные Swift 3 (SF314-42) отличаются большим быстродействием и автономностью при меньшем весе по сравнению с аналогами предыдущего поколения.

Главная отличительная черта новых Swift 3 (SF314-42) — это современная платформа AMD Ryzen 4000, в которой объединяются мобильные 8-ядерные процессоры AMD Ryzen и графическое ядро AMD Radeon. Конфигурация включает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с низким потреблением энергии, пришедшая на смену обычным модулям DDR4, а также твердотельный NVMe-накопитель с интерфейсом PCIe Gen3 и объемом до 1 ТБ. Диагональ дисплея составляет 14 дюймов, он построен на IPS-матрице с разрешением Full HD.

Коммуникационные возможности ноутбуков включают Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6 (802.11ax). В наборе портов имеется USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) со скоростью 10 Гбит/с, который поддерживает подключение внешнего дисплея и зарядку.

Толщина ноутбука уменьшилась до 15,95 мм, а в его конструкции используются прочные и легкие сплавы магния с алюминием, благодаря чему вес новых Swift 3 (SF314-42) составляет 1,2 кг, что на 300 г меньший чем у аналогов предыдущего поколения. Окружающие экран рамки имеют толщину 5,5 мм, а соотношение экрана к корпусу составляет 82,73%.

Ноутбуки доступны в двух цветовых вариациях: с классическим серебристым и лилово-фиолетовым покрытием корпуса. Клавиатура островного типа с подсветкой оптимизирована для длительного ввода текста.

Заявлено, что автономная работа новых Swift 3 (SF314-42) достигает 12 часов. Функция быстрой зарядки обеспечивает до четырех часов автономной работы в течение первых 30 минут после подключения к источнику питания. Мощность аккумулятора — 48 Вт*ч.

Для защиты данных и входа в систему без использования пароля ноутбук оснащен датчиком считывания отпечатков. В новинках поддерживаются технологии DTS Audio и Acer TrueHarmony для совершенствования звучания во время прослушивания музыки и просмотра видео.

В украинской рознице доступны следующие модели:

● Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.007) — 18 649 грн.
● Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.009) — 19 599 грн.
● Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00D) — 20 599 грн.
● Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00F) — 21 499 грн.
● Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00M) — 24 599 грн.
● Acer Swift 3 SF314-42 (NX.HSEEU.00K) — 27 299 грн.


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