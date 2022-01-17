Lenovo обновила ноутбуки премиум-класса ThinkPad X1

17 января 2022 г., 11:05

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В рамках выставки CES компания Lenovo представила обновление ноутбуков семейства ThinkPad X1: X1 Carbon 10-го поколения, X1 YOGA 7-го поколения и X1 Nano 2-го поколения. Они созданы для сотрудников, работающих удаленно и в офисе, а также профессионалов, которые нуждаются в более высоком уровне производительности устройств, улучшенных возможностях камеры и звука для полного погружения в совместную работу.



Новая коммуникационная панель с улучшенной камерой и четырьмя микрофонами с диапазоном охвата в 360 градусов дополнена OLED-дисплеями. Также панель имеет решения с поддержкой Dolby, включая Dolby Voice с новейшей технологией шумоподавления, для образцового аудиовизуального сопровождения и совместной работы. ThinkPad X1 оснащены новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения с технологией vPro, оперативной памятью LPDDR5, накопителям и PCIe Gen 4 и защищены решением ThinkShield, дополненным новой технологией компьютерного зрения (Computer Vision, CV). Технология CV улучшает возможности распознавания присутствия пользователя, предлагая более высокую степень конфиденциальности, простой вход в систему и лучшее управление энергопотреблением.



Новая технология компьютерного зрения, доступная на некоторых моделях последних ThinkPad X1, работает на базе ИИ-ускорителя NPU (Neural Processing Unit), который генерирует метаданные со встроенной камеры и работает на основе методов распознавания и алгоритмов искусственного интеллекта. Технология предлагает более интеллектуальную систему распознавания присутствия человека, которая позволяет идентифицировать владельца и его намерение использовать ПК. В зависимости от того, кто проходит мимо, коллега в офисе или кошка дома, ПК будет включаться и открывать доступ только для своего пользователя. Эта технология работает даже когда на лице пользователя есть защитная маска. Для экономии заряда батареи система Computer Vision также может выключать или затемнять дисплей, когда владелец компьютера смотрит в сторону. Такая опция повышает энергоэффективность и уровень конфиденциальности при работе в общественных местах.



В новинках установлены дисплеи, включая новые варианты 2,8K OLED для ThinkPad X1 Carbon и 4K OLED для ThinkPad X1 YOGA, а также сертифицированные Eyesafe экраны с низким уровнем излучения синего света. Их оснащение включает новую Full HD-камеру с увеличенным размером пикселя 1,4 мкм и технологией компьютерного зрения (опционально).



Для лучшей пропускной способности в загруженных сетях в новинках имеется поддержка Wi-Fi 6E, а при отсутствии Wi-Fi, можно выбрать соединения Cat16 4G LTE или 5G sub-6 WWAN.



Ноутбуки ThinkPad X1 поддерживают приложение для отслеживания Tile, поэтому пользователи могут найти свой компьютер на протяжении 14 дней, даже если он выключен.



"Линейка ThinkPad X1 – это вершина нашего дизайна и инженерных ноу-хау. Постоянное внедрение инноваций на протяжении последних 30 лет для того, чтобы радовать наших преданных поклонников, требует самоотдачи и сосредоточенности, а также помощи таких замечательных партнеров, как Intel, – сказал Джерри Парадайз (Jerry Paradise), вице-президент Lenovo по портфелю коммерческих продуктов. – Мы очень гордимся стремлением предоставлять нашим клиентам самые высокопроизводительные и ультрапортативные ноутбуки".



"Мы чрезвычайно рады тому, что были неотъемлемой частью создания ThinkPad и помогли совершить революцию в сфере персональных компьютеров. Разработанные совместно с Intel, модели Lenovo ThinkPad X1 Nano, ThinkPad X1 Carbon и ThinkPad X1 YOGA будут отвечать требованиям к ноутбукам на базе Intel Evo. Это возможно благодаря аппаратным характеристикам Intel и основным целевым показателям в области производительности, быстрого отклика, мгновенного включения, продолжительной автономной работы, быстрой зарядки и “умного” взаимодействия", – сказал Джош Ньюман (Josh Newman), вице-президент и генеральный директор подразделения мобильных инноваций Intel.

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