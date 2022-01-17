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Apple iPhone 13 - остается бестселлером на китайском рынке

17 января 2022 г., 11:55

Apple iPhone 13 - остается бестселлером на китайском рынке

На протяжении последних шести недель Apple остается ключевым брендом смартфонов на емком китайском рынке.

Согласно подсчетам Counterpoint Research, после официального старта продаж iPhone 13 и связанного с этим событием ощутимого снижения цен на предыдущее поколение смартфонов Apple, эти устройства оказались наиболее востребованными в Китае. Вендор сумел опередить крупного китайского игрока – vivo. Более того, главный конкурент в премиум-сегменте – Huawei – существенно сократил свое присутствие под давлением американских санкций.

В тринадцатой линейке наиболее востребованным среди китайских пользователей оказался iPhone 13 (51%). Следом разместились iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro, на которые пришлось 23% и 21% общих продаж серии соответственно.

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