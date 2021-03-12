Innodisk анонсировала блокчейн-SSD InnoBTS

12 марта 2021 г., 14:00

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Компания Innodisk сообщила о том, что в ее новую разработку интегрирована блокчейн-технология с целью защиты ценной информации в недавно разработанных сценариях Интернета вещей (IoT), включая системы терминалов для осуществления платежей в автоматизированных торговых точках, интеллектуальные приборы учета и цифровые удостоверения личности. Важные данные, записанные на твердотельный накопитель, создают зашифрованную хеш-строку, соответствующую конкретному набору данных, а эта зашифрованная хеш-строка распространяется в блокчейн-сети, фактически создавая децентрализованный реестр, распределенный между многочисленными уникальными компьютерами. Суть данного процесса состоит в том, чтобы внедрить зашифрованную хеш-строку в цепь блокчейн-сети. В случае постороннего вмешательства включенные в цепь данные проверяются в сети с использованием зашифрованной хеш-строки, что обеспечивает четкое отображение любых расхождений.

Твердотельный накопитель InnoBTS содержит в себе аппаратно-управляемую цифровую подпись. Благодаря сложно организованному использованию закрытых и открытых ключей, предоставляемых каждому отправленному файлу, получатель всегда может проверить подлинность отправителя. Твердотельный накопитель создает закрытый ключ и хранит его в пределах внутренней защищенной зоны, что обеспечивает максимальную безопасность закрытого ключа. Для проверки подлинности отправителя любым желающим доступен только открытый ключ.

В новой серии твердотельных накопителей InnoBTS применяется сочетание блокчейн-технологии и потоковой передачи данных, что создает комплексное решение, обеспечивающее целостность данных на периферии. Устранение необходимости в программном обеспечении облегчает процесс системной интеграции, а также укрепляет целостность данных за счет переноса функций на более труднодоступный уровень прошивки твердотельного накопителя.

Это решение, разработанное компанией Innodisk, призвано позволить легко настраивать блокчейн на граничные приложения независимо от программного обеспечения, в то же время обеспечивая возможность подключения многочисленных устройств к блокчейн-сети. Производитель нацеливает свои твердотельные накопители InnoBTS для применения в системах искусственного интеллекта, включая умные города, умные автомобили, умные заводы и интеллектуальные системы видеонаблюдения.

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