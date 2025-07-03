TrendForce: геополітична напруженість та експортні обмеження США дещо стримують зростання поставок АІ-серверів

3 июля 2025 г., 12:21

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Згідно з останнім звітом TrendForce, основні північноамериканські провайдери хмарних послуг залишаються ключовими рушіями зростання ринку АІ-серверів. Стабільний попит також підтримується дата-центрами другого рівня та проєктами суверенних хмар у країнах Близького Сходу та Європи. На тлі стійкого попиту з боку північноамериканських CSP та OEM-клієнтів, глобальні поставки АІ-серверів, за прогнозами, збережуть двозначне зростання у 2025 році.

Однак, геополітична напруженість та експортні обмеження США, що впливають на китайський ринок, призвели до невеликого перегляду прогнозу TrendForce: очікується, що глобальні поставки АІ-серверів у 2025 році зростуть на 24,3% у річному вимірі.

Microsoft продовжує активно інвестувати в АІ цього року, що частково пригнічує закупівлі серверів загального призначення. Для своєї АІ-інфраструктури Microsoft переважно використовує рішення на базі GPU NVIDIA, тоді як прогрес у розробці власних ASIC є відносно повільним. Очікується, що масове виробництво чипів Maia наступного покоління розпочнеться у 2026 році.

Meta значно збільшила закупівлі серверів загального призначення після завершення будівництва нових дата-центрів, причому більшість систем базуються на платформах AMD. Компанія також активно розширює свою АІ-серверну інфраструктуру та розробку власних чипів. Очікується, що обсяги впровадження її процесорів MTIA подвояться до 2026 року.

Google зафіксувала помітне збільшення попиту на сервери, що зумовлено ініціативами суверенних хмар та завершенням будівництва нових дата-центрів у Південно-Східній Азії. Будучи компанією з відносно високим рівнем впровадження власно розроблених чипів, Google розпочала масове розгортання своїх систем TPU v6e, орієнтованих на АІ-інференс, які стали мейнстрімом у першій половині 2025 року.

AWS наразі зосереджена на своїй платформі Trainium v2. TrendForce зазначає, що компанія ініціювала розробку кількох версій Trainium v3, масове виробництво яких заплановано на 2026 рік. Завдяки розширенню платформи Trainium та прискореній АІ-стратегії, AWS, як очікується, подвоїть поставки власних ASIC у 2025 році, лідируючи серед американських CSP.

Oracle, порівняно з іншими чотирма CSP, більше зосереджена на закупівлі АІ-серверів та серверів для баз даних In-Memory (IMDB). У 2025 році компанія планує нарощувати розгортання АІ-серверної інфраструктури та інтегрувати свої ключові хмарні сервіси баз даних з АІ-застосунками. У відповідь на проєкти суверенних хмар у США, компанія також зафіксувала зростання попиту на рішення NVIDIA GB Rack NVL72.

Крім того, багато виробників серверів переглядають свої ринкові стратегії на другу половину 2025 року через нещодавні зміни у міжнародній тарифній політиці. Наразі TrendForce оцінює, що загальні поставки серверів – включаючи як системи загального призначення, так і рішення для АІ-завдань – покажуть річне зростання приблизно на 5%, що відповідає попереднім прогнозам.

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