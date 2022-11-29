«Яндекс» – все

29 ноября 2022 г., 12:20

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Ось і закінчується тема розділу «Яндекса» на дві частини, що мусувалася минулого тижня. Нідерландська Yandex N.V., якій на цей час належить все, що називають «Яндексом», включаючи російську компанію, підтвердила реорганізацію, що готується. Своєю чергою олексій кудрін, який виступав «дахом» і погодив цю реорганізацію з путіним особисто, залишає посаду керівника «рахункової палати рф» для переходу в «приватний сектор». Як пишуть, разом із постом у компанії він отримає близько 5% її акцій – це трохи більше 300 млн дол., виходячи з капіталізації на 24 лютого.

За умовами розділу Yandex N.V. передасть всі свої права на російські активи новій керуючій компанії, отримавши натомість ліцензії на інтелектуальну власність декількох напрямів, що мають міжнародну перспективу – це self-driving, cloud services, edtech-проєкт «Яндекс.Практикум» і «Толока». Практично всі команди цих напрямків із лютого цього року фізично перебувають за кордоном – більшість в Ізраїлі, де Аркадій Волож живе вже кілька років та організував новий офіс. Були також плани на ще один офіс у Європі. Російська компанія не замкнеться остаточно в росії – за нею залишаться, наприклад, закордонні проєкти «Яндекс.Таксі» та кілька закордонних офісів для працевлаштування співробітників, які виїхали з РФ – говорять про Єреван і Белград. До речі, цікаво, що буде з кількома комерційними офісами «Яндекса» в Європі та США – вони нічим не займаються з початку року, але Yandex N.V. вони ні до чого, оскільки компанія не планує займатись ні пошуком, ні рекламою.

Один наслідок можна передбачити з повною впевненістю – слово «Яндекс» перестане щось означати у світі технологій. Тим більше, що Yandex N.V. планує змінити назву. Достатньо подивитися на попередників компанії на шляху злиття з державою – Mail.ru випала з будь-яких асоціацій із технологіями задовго до того, як стала VK, а технологічних новин від Baidu я взагалі не пригадую.

«Яндекс» – все

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