Використання безконтактних платежів Visa Tap to Phone в Україні торік збільшилося на 48%

12 марта 2025 г., 15:35

Лідер індустрії електронних платежів, компанія Visa оголосила, що за минулий рік використання технології Tap to Phone у світі зросло на 200%. Її вже впровадили мільйони торговців усіх розмірів. В Україні застосування технології торік збільшилося приблизно на 48%.

Наприклад «Нова пошта» запровадила Tap to Phone для своєї кур’єрської служби, і зараз вже 80% усіх цифрових транзакцій обробляються через це рішення. Нагадаємо, технологія доступна в Україні на Android-пристроях з 2019 року.

Технологія Visa Tap to Phone розширює можливості приймання безконтактних оплат, дозволяючи перетворити смартфон на POS-пристрій, просто завантаживши застосунок. Майже 30% торговців, які користуються технологією, – це новостворені малі підприємства. У такий спосіб Tap to Phone допомагає розширити доступ до інструментів торгівлі та дає можливість мікропродавцям і SMB по всьому світу почати приймати безконтактні платежі через смартфони з підтримкою NFC.

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