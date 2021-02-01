Qualcomm и Amazon внедрят Alexa в автомобили

1 февраля 2021 г., 15:55

0

Tweet

Qualcomm Technologies и Amazon объявили о совместном проекте компаний по прединтеграции сервиса Alexa Custom Assistant с платформой Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit.



Как отмечается, новая система создана для поддержки OEM-производителей автомобилестроительной отрасли и поставщиков уровня Tier-1 при создании настраиваемых бортовых умных помощников и предлагается в качестве модуля расширения для комплекта разработчика Alexa Automotive Software Development Kit. Она будет в ближайшее время поставляться на платформе 3-го поколения Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit, а также на недавно анонсированной платформе Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit 4-го поколения.



Alexa Custom Assistant создана на базе технологий Alexa и может быть адаптировано под различные автомобильные бренды вместе с командами пробуждения, голосовым сопровождением и функционалом. Данное решение предоставляется OEM-автопроизводителям на условиях предварительного соглашения в виде модуля расширения для Alexa Automotive SDK и обеспечивает доступ к технологии речевого искусственного интеллекта (ИИ), включая механизм пробуждения Alexa по кодовому слову, понимание разговорных речевых оборотов, перенаправление запросов и согласование ответных действий, что позволяет разработчикам выстраивать, предлагать и поддерживать опыт речевого управления без значительных инвестиций.



В новой системе используется платформа Snapdragon Automotive Cockpit Platforms вместе с Qualcomm Smart Audio Platform и Qualcomm Voice Assist с функцией многоканального подавления эха и шумов (echo cancellation noise suppression, ECNS) и быстрым доступом к сервисам Alexa, даже если в салоне одновременно разговаривают несколько человек. Помимо прочего система использует технологию идентификации по голосу и подавления зональных помех для персональной настройки голосового помощника.



Новый функционал также может быть реализован через сервисы Qualcomm Car-to-Cloud с их уникальным комплектом Soft SKU, что позволяет автопроизводителям и поставщикам уровня Tier-1 обновиться с переходом на новое решение Alexa Custom Assistant в беспроводном режиме. Сервис Qualcomm Car-to-Cloud предназначен для своевременного обновления систем в салоне и интегрированных средств обработки и передачи информации, а также предлагает гибкий подход с возможностью разблокирования функционала после развертывания.



“Мы создавали помощника Alexa Custom Assistant в ответ на растущий спрос на индивидуальные цифровые решения, которые были бы уникальными для каждого бренда, при этом сохранив для заказчиков всю полноту портфеля первоклассных технологических решений Alexa”, - заявил Нед Кьюрик (Ned Curic), вице-президент Alexa Automotive. “Прединтеграция Alexa Custom Assistant с платформами Snapdragon Automotive Cockpit позволяет OEM-компаниям снизить денежные и временные затраты, а также сложность операций и предложить своим клиентам возможность выбора и гибкий подход к настройке одновременно работающих интеллектуальных помощников”.



“Крайне важной для автомобильной отрасли отличительной чертой Qualcomm Technology является умение провести качественную трансформацию столь ценимого персонализированного опыта использования за счет умных устройств, которыми укомплектованы современные личные автомобили”, — отметил Накул Дуггал (Nakul Duggal), старший вице-президент и генеральный директор по автомобилестроению, Qualcomm Technologies. “Данная недавняя оптимизация Alexa Custom Assistant с платформой Snapdragon Automotive Cockpit привела к более интеллектуальному, индивидуально настроенному и естественному взаимодействию между водителем и машиной, что способствует установлению более прочных связей между водителем и транспортным средством”.

Знаковий кейс: найбільша стрімінгова платформа України модернізує мережу обладнанням ARISTA