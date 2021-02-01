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Доход и прибыль Western Digital по итогам квартала оказались выше, чем ожидалось

1 февраля 2021 г., 16:36

Доход и прибыль Western Digital по итогам квартала оказались выше, чем ожидалось

Компания Western Digital представила результаты  по итогам деятельности в своем втором финансовом квартале.

Доходы за отчетный период в годовом измерении сократились на 7% до 3,94 млрд долл. При этом направление Client Devices продемонстрировало рост на 19% (до 2,131 млрд долл.), а выручка Data Center Devices and Solutions заметно сократилась — на 46% (до 80 млн долл.). По направлению Client Solutions был получен рост на 6% до 1,005 млрд долл.

Высокий спрос на SSD для ПК, ноутбуков и планшетов позволил поднять продажи подразделения Client Devices, а успехи в ритейле укрепили показатели Client Solutions.

Прибыль на акцию зафиксирована на уровне 0,69 долл. Это оказалось выше, чем прогнозировали аналитики, как и общий доход компании, которые не ожидали увидеть выше 3,87 млрд долл.

Western Digital показала квартальную прибыль на уровне 62 млн долл., тогда как год назад были зафиксированы убытки в 139 млн долл.

Компания ожидает, что итоги следующего квартала будут в диапазоне 3,85 - 4,05 млрд долл.

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