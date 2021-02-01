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LG выпустила лазерный проектор для корпоративного сегмента

1 февраля 2021 г., 15:15
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LG выпустила лазерный проектор для корпоративного сегмента

Компания LG Electronics представила компактный и легкий лазерный проектор LG ProBeamBF50NST для бизнеса.

Как отмечается, проектор корпоративного класса предназначен для деловых встреч, конференций и совместной работы. Это позволяет пользователям повысить эффективность работы и производительность.

LG BF50NST имеет компактный корпус объемом 16,7 литра, разрешение WUXGA (1920х1200), яркость 5000 ANSI люменов, а также поддерживает HDR10 в динамическом режиме, что делает его подходящим для различных бизнес-пространств. Яркость в 5000 ANSI люменов обеспечивает необходимый контраст и четкость даже в ярко освещенных конференц-залах без потери качества изображения, что повышает производительность деловых встреч. Диагональ проекции может варьироваться от 40 до 300 дюймов, что применимо для самых разных сценариев использования, таких как встречи с малым количеством участников или большие собрания в конференц-залах.

С помощью функций «Сдвиг объектива» и «Оптический зум x1.6» пользователь может установить устройство в любом месте и точно настроить проекцию под размер и положение экрана.

Подчеркивается, что мощный лазерный источник света отображает более яркие изображения и работает до 20000 часов. Если вы воспроизводите изображение на этом проекторе 8 часов в день, то лазерный источник света прослужит 7 лет. Он сохраняет высокую яркость в течение длительного времени,  не требуя замены дорогостоящей лампы.

Данный проектор помимо основных разъёмов для подключения источника сигнала таких как HDMI х2, USB х2, RJ45, обеспечивает надёжное беспроводное подключение по Wi-Fi. Как и в других моделях марки, имеется USB медиа-плеер, позволяющий воспроизводить множество форматов файлов, включая офисные, вообще без внешнего источника сигнала, прямо с флеш-накопителя. А для удобства управления помимо пульта дистанционного управления можно подключить стандартную USB клавиатуру и мышь. Для больших залов предусмотрен контроль по протоколу RS-232C, а также передача сигнала на большом расстоянии через порт HDBaseT. Встроенная фирменная операционная система LG webOS 4.5 позволяет с лёгкостью открывать браузер для доступа к Web-ресурсам, а также в режиме Wi-Fi direct (Miracast) без всяких проводов отображать экран мобильных устройств, например, смартфона, планшета или ноутбука.

Устройство имеет габариты - 370×290×156 мм и массу - 9,2 кг.

Проектор LG ProBeam BF50NST ожидается в продаже в первом квартале.

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