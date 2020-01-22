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VMware покупает интеллектуальную платформу сетевой аналитики Nyansa

22 января 2020 г., 14:49
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VMware покупает интеллектуальную платформу сетевой аналитики Nyansa

VMware вчера объявила о планах покупки калифорнийской фирмы Nyansa, которая специализируется на применении искусственного интеллекта в сетевой аналитике. Поглощение должно быть завершено в первом квартале финансового 2021 года VMware.

«После завершения сделки мы продолжим совершенствовать нашу основанную на ИИ мультивендорную платформу сетевого анализа и сконцентрируемся на обеспечении комплексной функциональности для пользователей и операционных гарантий IoT», — сообщил гендиректор Nyansa, Абе Анкумах (Abe Ankumah).

Облачная AIOps-платформа сетевой аналитики и безопасности IoT, Nyansa Voyance, будет объединена с VeloCloud — платформой SD-WAN, принадлежащей VMware. Такое сочетание дополнит оборудование Wi-FI и LAN возможностями программного конфигурирования, предоставит пользователям исчерпывающие сведения о сетевом трафике и функционировании устройств

«Приобретение Nyansa ускорит появление комплексных возможностей мониторинга и устранения неполадок для внедрений LAN / WAN в рамках нашего ведущего решения SD-WAN, — говорится в заявлении Санджея Уппала (Sanjay Uppal), вице-президента и генерального директора подразделения VMware VeloCloud. — Nyansa это проверенное решение, которое устраняет многие недостатки современных предложений, завязанных на конкретных поставщиков».

За шесть лет с момента её основания Nyansa приобрела множество известных клиентов, включая Tesla, Uber, Lululemon, GE Healthcare, Международный Аэропорт Сан-Франциско и Стэнфордский университет. Её платформа анализирует трафик от более, чем 20 млн клиентских устройств с тысяч площадок заказчиков.


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