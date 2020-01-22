Infortrend представила новые NAS EonStor CS на базе SSD

22 января 2020 г., 13:36

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Компания Infortrend Technology выпустила новые модели в линейке горизонтально масштабируемых NAS EonStor CS на базе SSD. Они нацеливаются на приложения с высокими требованиями к производительности — например, 4K-вещание или потоковые трансляции в масс-медиа, развлекательную индустрию и отрасль НРС (высокопроизводительных вычислений).

Для устройств EonStor CS с возможностью горизонтального масштабирования заявлена поддерка до 144 узлов в одном кластере с общей скоростью чтения/записи на уровне свыше 100 ГБ/с и 100-петабайтной емкостью. С появлением модели СS 4025В на базе исключительно SSD линейка CS получила способность поддерживать скорость чтения/записи данных на уровне 3,4/2 ГБ/с из расчета на один узел. Кроме того, устройства данной серии поддерживают RMDA-соединение между узлами со скоростью 40 ГБ/с, удовлетворяя потребности пользователей в сверхскоростной обработке информации.

Линейка CS также отличается повышенной гибкостью архитектуры с возможностями гибридной комбинации SSD и пулов HDD. Подобная конфигурация позволяет использовать флэш-пул для высокопроизводительных рабочих нагрузок, а HDD — для «холодных» данных или приложений, требующих большой емкости памяти. Столь гибкая модель развертывания обеспечивает максимальную эффективность системы и более рациональное управление данными.

Наибольшую выгоду из гибридной архитектуры данных хранилищ смогут извлечь представители отраслей НРС и M&E (масс-медиа и развлекательный сектор), поскольку именно в этих двух сферах пользователи чаще всего сталкиваются с большими объемами данных и необходимостью в их скоростной обработке. К примеру, в сценариях НРС пользователи могут применять SSD-пул для параллельных вычислений и анализа, а затем создавать резервные копии или архивировать объемные данные в HDD. Видеовещание в формате 4K, процессы пост-продакшена и прямые трансляции в M&E зачастую требуют очень высоких показателей производительности, и в этом на помощь приходят системы на базе SSD-накопителей. А пул HDD подходит для хранения значительных объемов видеофайлов.

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