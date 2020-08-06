В бесплатном пакете LibreOffice 7 улучшена совместимость с Microsoft Office

6 августа 2020 г., 13:35

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Компания Microsoft со всей определенностью дала понять, что видит будущее настольного офисного пакета в облаке, а не на ПК. Но если кому-то не захочется платить вечные взносы по подписке Microsoft или Google, у него есть выбор, который только что стал ещё более привлекательным. LibreOffice 7, анонсированная вчера новая версия открытого офисного пакета, по-прежнему базируется на ПК и не стоит пользователям ни копейки.

Лучшей новостью в этом магистральном релизе стала ещё большая совместимость с файлами DOCX, XLSX и PPTX. LibreOffice 7 сохраняет DOCX в нативном режиме 2013/2016/2019, вместо режима совместимости 2007. Благодаря этому значительно улучшается возможность взаимодействия с разными версиями MS Office. Кроме того, LibreOffice теперь может экспортировать файлы XLSX с именами таблиц длиннее, чем 31 символ, и поддерживает экспорт флажков (checkbox) XLSX.

Разработчики устранили давнюю «ошибку неверного содержимого» Office XLSS, возникавшую при открытии экспортированных файлов XLSX с формами. Также улучшен фильтр импорта/экспорта PPTX.

Из прочих нововведений LibreOffice в пресс-релизе упоминаются:

Поддержка нового собственного формата 2019 Open Document Format (ODF) 1.3 с цифровыми подписями и шифрованием документов XML на базе OpenPGP.

Ускорение работы с графикой с помощью открытой библиотеки быстрой прорисовки 2D-графики, Skia, и API Vulkan компании AMD, обеспечивающего высокоэффективный, кросс-платформенный доступ к GPU.

Из всех компонентов LibreOffice наибольшим усовершенствованиям подвергся текстовый редактор, Writer. Он стал поддерживать полупрозрачный текст, отображение закладок внутри текста, нумерацию списков с отступами для единообразия, упрощённую навигацию с дополнительными контекстными меню, улучшенную работу с кавычками и апострофами.

LibreOffice 7 доступен для всех основных настольных операционных систем: Windows (начиная с 7 SP1), macOS (10.12 и выше), Linux (любой дистрибутив) и ChromeOS. Кроме того, имеется облачная версия этого пакета, LibreOffice Online. Collabera, предоставляющая облачным компаниям серверы LibreOffice, также поддерживает виртуальные экземпляры LibreOffice Online для Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE, Univention Virtual Machines и образы Docker.

LibreOffice это пример подлинного проекта Open Source. Основная часть его кода предоставлена корпоративными разработчиками из таких компаний, как Collabora, Red Hat и CIB, однако вклад индивидуальных волонтёров составляет 26%.

Хотя версия LibreOffice 7.0 уже вышла из стадии бета-тестирования, она рекомендуется только продвинутым пользователям. Базовой итерацией офисного пакета пока остаётся LibreOffice 6.4.5.

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