Samsung выпустила планшеты Galaxy Tab S7 и S7+

6 августа 2020 г., 14:25

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Компания Samsung Electronics на специальном онлайн-мероприятии представила новое семейство устройств Galaxy и в частности планшеты Tab S7 и Tab S7+



Отмечается, что они оснащены полностью обновленным и усовершенствованным электронным пером S Pen, иммерсивным экраном и целым набором функций для творчества. Полностью переработанное приложение Samsung Notes представляет собой мощное дополнение для обновленного электронного пера S Pen. Взглянуть на работу с заметками по-новому можно благодаря удобному импорту PDF с поддержкой аннотаций, а также опции набора текста и рисования в одной и той же области. В Samsung Notes также реализована функция аудиозакладок Audio Bookmark, которая позволяет вести аудиозапись лекций или совещаний при одновременном внесении пометок, и затем синхронизировать их вместе. С легкостью прослушивайте продолжительные записи больших лекций: после простого тапа по предложению приложение автоматически переместит вас к соответствующей метке в звуковом файле. Благодаря функции синхронизации в Samsung Notes можно управлять заметками на Galaxy Note20 и на компьютерах от Samsung. Достаточно сделать заметку на Galaxy Note20 и продолжить с того места, на котором остановились, но уже на Tab S7 или Tab S7+.

Мощные вычислительные возможности, расширенные функции клавиатуры и Samsung DeX позволяют выполнять еще больше работы за меньшее время с комфортом, присущим обычным компьютерам, по уверениям производителя.



Центральный, графический и нейронный процессоры, которыми оснащены новые планшеты. позволяют добиваться еще более высокой производительности, гарантируя бесперебойную работу в многозадачном режиме и плавную видеоконференцсвязь, а также возможности для высококачественного потокового гейминга.

Сегодня многозадачность имеет решающее значение. Расширенное окно многозадачности (Multi–Active Window) на Galaxy Tab S7 или S7+ теперь позволяет открывать и запускать до трех приложений одновременно. Таким образом, пользователь может принимать видеозвонки, отслеживать электронную почту и делать заметки в одно и то же время. Функция App pair способна связать до трех приложений для их одновременного запуска, что сэкономит время. На планшетах Galaxy Tab S7 и S7 + также реализована панель Edge, как на смартфонах Galaxy, обеспечивая быстрый доступ к наиболее часто используемым приложениям.



Улучшенная версия Samsung DeX с универсальным чехлом-клавиатурой Samsung Book Cover Keyboard оснащена дополнительным рядом интуитивно понятных функциональных клавиш, увеличенной сенсорной панелью и поддерживает несколько различных углов работы, так что пользователь может писать, печатать и рисовать, находясь вдали от стола. Новейший пользовательский интерфейс One UI предлагает оптимизированную панель задач для Samsung DeX. С добавлением возможности масштабирования экрана и изменения размера шрифта Samsung DeX настраивается в соответствии с вашими предпочтениями. После того, как вы создадите окно справа или слева от экрана, появится перечень последних использованных приложений, чтобы быстро выбрать и запустить нужное. Если у возникла задача показать контент сразу нескольким пользователям, можно без проводов подключить планшет к совместимым телевизорам.

Модель Galaxy Tab S7 оснащена 11-дюймовым TFT-дисплеем с LTPS-матрицей, а в модели Tab S7+ установлена Super AMOLED матрица с диагональю 12,4 дюйма. Оба экрана имеют соотношение сторон 16:10. В сочетании с четырьмя динамиками и настройками звука от AKG эти дисплеи позволяют наслаждаться просмотром фильмов в кинематографическом качестве, удобно расположившись на домашнем диване. Экраны в Galaxy Tab S7 и S7 + прошли сертификацию SGS7 и комфортны для зрения благодаря низкому излучению синего света, поэтому глаза не будут чувствовать усталости даже после просмотра длинного фильма. Благодаря кадровой частоте до 120 Гц можно наслаждаться плавной прокруткой при просмотре страниц в социальных сетях. Более того, благодаря интеллектуальному аккумулятору, который управляет выходной мощностью в зависимости от активности, с помощью Galaxy Tab S7 и S7+ пользователь получает возможность осуществлять потоковую трансляцию, играть и создавать, не привязываясь к розетке.



С помощью Noteshelf можно создавать и настраивать виртуальные записные книжки и делиться своим творчеством с друзьями и близкими. Доступное бесплатно на планшетах Galaxy Tab S7 и S7+, это приложение позволяет добавлять рукописные заметки, геометрические фигуры, персонализированные фотографии, аудиозаписи и многое другое в цифровые записные книжки, а также организовать все свои заметки на удобной виртуальной полке.





Благодаря партнерству Samsung с Microsoft при работе с Galaxy Tab S7 и S7+ все напоминания в Samsung Reminders синхронизируются с приложением Microsoft To Do и Outlook19. При этом благодаря оптимизированному пользовательскому интерфейсу в Microsoft Teams на планшете пользователь получает гибкость в использовании нескольких устройств по работе или для общения с друзьями и семьей. Функция «Второй экран» также позволяет включать Galaxy Tab S7 или S7+ в режиме беспроводного экрана Wireless Display в качестве второго монитора или использовать его как планшет для рисования с компьютером, объединяя возможности имеющихся устройств и удваивая доступные ресурсы для творчества, просмотра контента или работы.



Galaxy Tab S7 и S7+ будут доступны в трех фирменных цветах: черный, бронза и серебро.

В Украине планшеты поступят в продажу 21 августа:

Galaxy Tab S7 LTE в черном цвете по цене 23 999 грн.

Galaxy Tab S7+ LTE в черном цвете по цене 30 999 грн.

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