VMware обновила решения для виртуализации вычислительных ресурсов

22 марта 2021 г., 16:35

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Компания VMware обновила портфель решений для модернизации инфраструктуры и приложений. Новые версии vSphere 7 и vSAN 7 помогут обеспечивать поддержку приложений, ориентированных на использование ИИ, эффективно масштабировать инфраструктуру, повысить ИБ и упростить эксплуатацию.

Кроме того, сделан очередной шаг в рамках сотрудничества с Nvidia по созданию платформы AI-Ready Enterprise, сочетающей возможности VMware vSphere и Nvidia Enterprise AI.

Обновления для платформы AI-Ready Enterprise включают:

новую сертифицированную Nvidia версию VMware vSphere 7 Update 2 для Nvidia Enterprise AI – набора оптимизированных облачных приложений и фреймворков для создания комплексного решения на основе ИИ;

поддержку со стороны vSphere 7 Update 2 графических процессоров Nvidia A100 и Nvidia A40 с тензорными ядрами;

возможность для заказчиков встраивать в свою виртуальную среду графические процессоры Nvidia последнего поколения и пользоваться преимуществами таких функций, как Multi-Instance GPU (MIG), позволяющей нескольким пользователям совместно использовать циклы графического процессора, мигрировать между хостами эти виртуальные машины с помощью инструмента vSphere vMotion и балансировать нагрузку благодаря решению vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS).

«Nvidia AI Enterprise – это программный комплекс, сертифицированный и поддерживаемый платформой VMware vSphere, который позволяет заказчикам быстро внедрять технологии на основе ИИ на своих предприятиях, а также масштабировать их. Благодаря сотрудничеству Nvidia и VMware ИТ-специалисты могут поддерживать бизнес-процессы инструментами искусственного интеллекта в гибридной облачной инфраструктуре», – отметил Джастин Бойтано (Justin Boitano), вице-президент Nvidia.

В сентябре 2020 г. компания VMware представила решение vSphere with Tanzu для упрощения интеграции Kubernetes. Обновление сделает взаимодействие с приложениями быстрее, повысит масштабируемость и безопасность благодаря включению программного комплекса VMware NSX Advanced Load Balancer Essentials в состав решения vSphere with Tanzu. Чтобы помочь заказчикам обеспечивать эффективное обновление Kubernetes, VMware представляет обновленный супервизор с последней версией Kubernetes 1.19, который упрощает процесс обновления, а также делает его более стабильным и прозрачным. Заказчики могут приобрести версии VMware Tanzu в качестве дополнения к имеющейся платформе vSphere для запуска Kubernetes в среде vSphere.

Платформа VMware vSAN позволяет снизить стоимость и сложность использования по сравнению с традиционным хранилищем данных и упрощает построение гибридного облака. В обновленное решение vSAN 7 Update 2 включена улучшенная технология HCI Mesh, работающая на основе программно-ориентированного подхода по дезагрегации ресурсов вычисления и хранения данных, который был впервые представлен в предыдущем обновлении vSAN 7 Update 1. Благодаря этому решению существенно увеличилось число сценариев использования, что особенно актуально для заказчиков, которые хотят повысить эффективность использования ресурсов за пределами существующей среды vSAN. HCI Mesh позволяет кластерам, предназначенным исключительно для вычислений, или кластерам без технологии HCI удаленно использовать хранилище vSAN в ЦОДе, что также позволяет масштабировать ресурсы вычисления и хранения данных независимо.

Новая версия vSAN 7 также предоставляет дополнительные возможности для более эффективной поддержки различных сетевых топологий. Они включают в себя функции решения VMware Distributed Resource Schedule (DRS) для достижения более стабильной производительности при восстановлении после сбоев, а также поддержку файловых служб vSAN для «растянутых» кластеров и кластеров с двумя узлами.

Дополнительно VMware продолжает внедрять новые функции, ориентированные на увеличение производительности vSAN 7, такие как vSAN over Remote Direct Memory Access (RDMA) и оптимизацию кодов удаления для RAID 5/6, которые снижают утилизацию процессора и обеспечивают значительный прирост производительности определенных типов приложений.

Чтобы повысить общую безопасность приложений, запущенных в контейнерах, решение vSphere 7 Update 2 представляет конфиденциальные контейнеры для модуля vSphere Pods на базе оборудования AMD и технологии Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State (SEV-ES). Для традиционных сред обновленное решение vSphere 7 Update 2 теперь включает vSphere Native Key Provider, который обеспечивает базовые возможности сервера KMS и значительно упрощает работу с функцией шифрования. Кроме того, в новую версию vSphere 7 встроена проверка на соответствие стандарту FIPS для служб VMware vCenter Server, что значительно упрощает проведение аудитов.

Обновления и улучшения в версиях VMware vSphere 7 Update 2 и VMware vSAN 7 Update 2 позволяют клиентам ощутимо упростить управление процессами эксплуатации. Обновленное решение для управления жизненным циклом платформы vSphere Lifecycle Manager теперь поддерживает бесперебойное обновление vSphere with Tanzu (включая сеть NSX-T и компоненты Kubernetes). В системе управления жизненным циклом также появилась поддержка серверов Hitachi Vantara UCP.

Последний релиз vSphere так же содержит оптимизацию технологии ESXi Quick Boot с поддержкой постоянной памяти для сокращения времени перезапуска серверов и сокращения времени на обслуживание аппаратных ресурсов. Также, теперь технология vSphere High Availability работает с постоянной памятью (PMEM) – это является дальнейшей оптимизацией поддержки нагрузок, использующих технологию PMEM, таких как SAP HANA.

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