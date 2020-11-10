«Электрификация» магнитов открывает новый способ работы с данными

10 ноября 2020 г., 15:25

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Совместное исследование, выполненное группой немецких и китайских физиков, продемонстрировали возможность эффективного управления свойствами синтезированных магнитов с помощью электрического тока. Полученные результаты, о которых рассказывается в журнале Nature Communications, помогут воплотить в жизнь новые, дружественные к окружающей среде концепции передачи и обработки данных.

Традиционное генерирование магнитных полей с помощью катушки с током требует больших затрат энергии и происходит недостаточно быстро, например, для обработки информации в спинтронных схемах. Использование для этого электрических полей выглядит более перспективно, однако магниты реагируют на них крайне слабо, что усложняет задачу.

В поисках путей улучшения такого отклика исследователи сосредоточились на идее использования синтетических магнитов, скомпонованных из нескольких слоёв, по разному реагирующих на электрическое поле. Они предположили, что если, например, через прослойку платины, заключенную между двумя магнитными слоями, пропустить ток, то можно будет ослабить магнитный сигнал в одном из этих слоёв и усилить в другом.

Эта идея получила подтверждение в ходе дальнейшего анализа и выполненного моделирования. Авторам удалось показать, что данный механизм можно точно контролировать, изменяя прикладываемое электрическое напряжение. По их мнению, наибольший интерес их открытие представляет для наноэлектронных приложений.

Исследователи в своей работе пошли дальше, продемонстрировав, что созданная ими структура также сильнее реагирует на свет или, в более общем смысле, на электромагнитные волны. «Еще одна особенность нашей новой концепции заключается в том, что этот механизм работает для многих классов материалов, как показывают моделирование в реалистичных условиях», — заявил Джамал Беракдар (Jamal Berakdar) профессор Института физики Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера (Германия).

Выводы работы финансировавшейся Немецким Исследовательским Фондом (DFG), Китайским Национальным Фондом Естественных Наук и Фондом Естественных Наук провинции Хунань, будут способствовать созданию энергосберегающих и эффективных решений для передачи и обработки данных.

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