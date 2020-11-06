Kioxia выпустила первый на рынке накопитель с поддержкой NVMe Cloud Specification

6 ноября 2020 г., 14:10

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Компания Kioxia расширила портфолио твердотельных накопителей первыми на рынке устройствами в форм-факторе E1.S, отвечающими специфическим требованиям гипермасштабируемых применений. Включая требования к производительности, мощности и тепловым характеристикам Open Compute Project (OCP) «NVMe Cloud SSD Specification».



Как отмечается, разработанные с целью обеспечения максимальной плотности системы, эффективности и простоты, твердотельные накопители Kioxia EDSFF E1.x представляют собой будущее флеш-памяти для серверов в облачных и гипермасштабируемых ЦОДах. Гибкий, эффективный, малый форм-фактор E1.S, использующий OCP «NVMe Cloud SSD Specification», заменяет бескорпусной форм-фактор M.2 и обеспечивает большую плотность, а также лучшую производительность, надежность и управление тепловыделением. E1.S также поддерживает функцию «горячей» замены для повышения удобства обслуживания, что является еще одним преимуществом по сравнению с M.2.



«XD6 EDSFF E1.S — это наш форм-фактор следующего поколения, который будет поддерживать будущие поколения твердотельных накопителей, оптимизированных для серверных платформ центров обработки данных», – заявил Пол Роуэн, вице-президент отдела маркетинга и проектирования твердотельных накопителей (SSD Marketing & Engineering) компании Kioxia Europe.



Устройства Kioxia линейки XD6 соответствуют спецификациям PCIe 4.0 и NVMe 1.3c и доступны в форм-факторах E1.S 9,5 мм, 15 мм и 25 мм. Серия XD6 была разработана для обеспечения согласованной производительности, низкого значения задержки и надежности в круглосуточных облачных центрах обработки данных.



Производительность новых накопителей в режиме последовательного чтения и записи до 6500 Мбит/с и 2400 Мбит/с, соответственно. Потребляемая мощность 15 Вт, параметры безопасности: TCG Opal плюс полная сквозная защита маршрута передачи данных и защита от отказов системы электропитания. Также используется новый контроллер собственной разработки, оптимизированный для гипермасштабируемости.



Сообщается, что накопители Kioxia XD6 сейчас проходят тестирование в нескольких дата центрах.

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