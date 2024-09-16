Рекорд Wi-Fi - 16 км

16 сентября 2024 г., 16:35

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Потреби у великому радіусі дії та малому енергоспоживанні покликана задовольнити технологія Wi-Fi HaLow, для якої та було зафіксовано новий рекорд дальності підключення.



Нагадаю, специфікація Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) з'явилася відносно недавно і передбачає використання неліцензованих частот у районі опорної 900 МГц. Зауважимо, що збільшення дальності дії та підвищення енергоефективності в цій технології досягнуто внаслідок зменшення швидкості передачі. Але оскільки вона націлена насамперед на сферу IoT, такий компроміс цілком виправданий.



Ми вже зверталися до цієї теми, але нинішнє досягнення здалося настільки дивовижним, що не можна було не повідомити про нього. Річ у тім, що якщо в січні максимальна дальність підключення Wi-Fi HaLow досягла 3 км, то цього разу зафіксовано рекорд - 16 км. Утім, у першому випадку експеримент проходив в умовах міської забудови, нехай і не надто щільної. Тепер же дослідження проходили в сільській місцевості Національного парку Джошуа-Трі в США. При цьому компанія Morse Micro, що виконувала їх, повідомила про досягнуту швидкість передачі даних 2 Мбіт/с.



У випробуваннях використовувався оцінювальний комплект як точка доступу (AP) на краю тихої сільської долини. Готовий оцінювальний комплект MM6108-EKH01 заснований на Raspberry Pi 4 з еталонним модулем Wi-Fi HaLow Morse MM6108-MF08651.



Оцінювальний комплект видає 21 dBm (125 мВт) через стандартну дипольну антену з низьким коефіцієнтом посилення 1 dBi, унаслідок чого загальна потужність, що випромінюється, становить 22 dBm без зміни параметрів 802.11ah для збільшення радіуса дії або використання спрямованих антен із високим коефіцієнтом посилення.



Чипи Morse Micro відповідають стандарту 802.11ah, який визначає час слота в 52 мкс. Реалізація Morse Micro допускає максимальний час польоту 53 мкс, щоб забезпечити невеликі відмінності між пристроями. У результаті теоретична максимальна дальність дії становить 15,9 км.



У теорії експериментаторами очікувалося, що з'єднання за чутливості -95 dBm забезпечить пропускну здатність 4,5 Мбіт/с або пропускну здатність UDP MAC 4 Мбіт/с. Під час випробувань у Національному парку Джошуа Трі було досягнуто стабільного з'єднання з пропускною спроможністю UDP 2 Мбіт/с на відстані 15,9 км.

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