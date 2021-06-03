Покупатель оценил Stack Overflow в 12 раз выше фактической стоимости

3 июня 2021 г., 15:05

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Компания Prosus заплатит 1,8 млрд долл. за Stack Overflow, чрезвычайно популярный веб-ресурс для разработчиков ПО с более чем 100 млн пользователей.

Сумма, которую инвестиционное подразделение южноафриканского Интернет-гиганта Naspers согласилось выложить за Stack Overflow, более чем в 10 раз превышает венчурный капитал, собранный родительским стартапом этого веб-сайта, Stack Exchange. Высокая надбавка говорит о том,, что Naspers связывает с новой сделкой значительные ожидания получения прибыли.

Prosus владеет долей в китайском технологическом гиганте Tencent Holdings на сумму более 200 млрд долл., частично ему принадлежат также Ryzac, оператор платформы обучения программированию Codecademy, и Udemy, провайдер каталога онлайн-курсов с упором на программирование. Подключение огромного сообщества Stack Exchange к этим образовательным платформам, как утверждает руководство Prosus, будет способствовать более эффективному удовлетворению потребностей в обучении и дальнейшему росту популярности сайта на международных рынках.

В соответствии с условиями сделки Prosus также получит Stack Overflow for Teams, облачный сервис для совместной работы, который приносит Stack Exchange едва ли не больше прибыли, чем продажа рекламы на Stack Overflow. Разработчики полагаются на Stack Overflow for Teams для обсуждения технических деталей проектов, а ИТ-отделы могут использовать его для ответов на часто задаваемые запросы в службу поддержки. У сервиса есть тысячи корпоративных клиентов, включая такие крупные предприятия, как Microsoft, Box и Siemens.

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале, после чего стартап продолжит работать независимо с той же командой и прежними бизнес-практиками.

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