Сенсоры Sony IMX500 с ИИ станут основной умного города в Риме

3 июня 2021 г., 15:45

0

Tweet

Компания Sony Europe объявила, что датчики изображения Sony IMX500 с функцией обработки данных средствами искусственного интеллекта станут основой трех тестовых проектов умного города, которые реализуются компанией Envision в Риме.



Эти проекты призваны снизить уровень загрязнения воздуха в городе и уменьшить количество аварий на пешеходных переходах.



Основная цель тестов – оценить и создать интеллектуальную систему парковки с использованием сенсора IMX500, чтобы с ее помощью снизить уровень загрязнения и уменьшить количество заторов из-за тех водителей, которые тормозят уличное движение в поисках места для парковки. Для этого в рамках тестового проекта будет оценена эффективность системы, в которой водители через приложения на своих смартфонах смогут увидеть маршрут до свободного парковочного места, ближайшего к точке назначения.



Помимо этого, тесты также подразумевают исследование систем умного города для оптимизации пропускной способности и повышения эффективности сети городского транспорта. Для этого будут построены умные остановки с возможностью подсчета сошедших и садящихся в каждый автобус пассажиров. Это позволит выявлять переполненность автобусов для своевременного выпуска на линию дополнительных рейсов, а также оптимизировать издержки.



Наконец, система оповещения на переходах будет предупреждать водителей о приближающихся пешеходах и использовать на дорогах интеллектуальное освещение с минимальной задержкой включения. Такой подход позволит сделать людей более заметными и тем самым уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.



IMX500 – это первый датчик, в котором интегрирована функция обработки изображения с использованием искусственного интеллекта. Конфигурация сенсоров в этих тестовых проектах позволяет в режиме реального времени извлекать метаданные, в том числе о свободных парковочных местах, о приближении пешеходов, готовящихся перейти улицу, и о количестве пассажиров, сошедших с автобуса и садящихся в него. При этом никакие изображения не хранятся в самой системе и не выходят за ее пределы, что полностью соответствует требованиям, предъявляемым в отношении защиты персональных данных.



Все это позволяет городу уменьшить требуемую пропускную способность коммуникационных линий, с легкостью масштабировать это решение в условиях существующих сетей и снизить расходы на электроэнергию и коммуникации. Более того, такая система позволяет решить вопросы соблюдения приватности горожан.



Компания Sony Europe стремится поддерживать разработку и реализацию проектов умных городов и намерена помочь муниципалитетам в решении различных задач с помощью бизнес-модели «Сенсор как услуга» (Sensing as a Service, SeaaS).



«Это наглядный и конкретный пример того, как решения для умного наблюдения от Sony может использоваться в интересах наших клиентов и с уважением к частной жизни горожан», – говорит Антонио Авитабиле (Antonio Avitabile), управляющий директор по корпоративным альянсам и инвестициям Sony. – У нас есть видение того, как сделать города более удобными и более пригодными для жизни, и с помощью масштабируемой платформы IMX500 мы можем существенно ускорить этот процесс».



В центре Рима были установлены интеллектуальные устройства Genius. В ходе предварительного этапа нейронная сеть была обучена выявлять доступные парковочные места, а также оценивать количество людей, ожидающих автобус на остановке, заходящих / выходящих из транспорта, ожидающих перехода или переходящих дорогу.



Каждое интеллектуальное устройство Genius состоит из двух сенсоров изображения, направленных на проезжую часть и на парковочные места. Сенсоры отправляют полученные нейросетями данные в режиме реального времени о точном местонахождении свободных парковочных мест, наличии пешеходов и количестве людей, ожидающих автобусов на остановке.



Данные о точном местонахождении свободного парковочного места передаются в реальном времени через интеллектуальную устройство. Встроенные в него сенсоры обрабатывают получаемые данные с помощью нейронных сетей и отправляют на облачную программную платформу компании-партнера Envision. Координаты местоположения свободного парковочного места в реальном времени накладываются на карту, которая отображается на мобильных устройствах водителей, ищущих парковку в этом районе.



Интеллектуальная система измеряет и анализирует появление пешеходов в разных местах. Нейронная сеть обнаруживает пешеходов на пешеходном переходе, и водителям отправляется световой сигнал, чтобы предупредить их.



Данные о количестве людей, ожидающих автобуса, и о числе тех, кто входит в салон и выходит из него, сначала обрабатываются сенсором в умном устройстве на светофоре с помощью нейронной сети и затем отправляются в программную платформу Envision. Там эти данные собираются воедино и используются специалистами, управляющими работой общественного транспорта, для улучшения планирования и составления расписания движения автобусов. Диспетчеры видят уровень наполнения автобусов и понимают, когда они работают с максимальной пропускной способностью. Это позволяет избежать переполнения транспорта, помогает добиться более эффективного управления транспортной сетью и в целом улучшает впечатления пассажиров от поездки.



Тесты проводятся в Риме совместно с рядом стартапов в итальянской экосистеме и при поддержке Sony Europe.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!