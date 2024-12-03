Samsung очолив раунд інвестицій у Tenstorrent на суму 700 млн дол.

3 декабря 2024 г., 11:45

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Стартап Tenstorrent, що розробляє системи для високопродуктивних обчислень, закрив раунд фінансування серії D на суму понад 693 мільйони доларів.

Samsung та AFW Partners очолили раунд, в результаті якого загальна сума залучених Tenstorrent коштів з моменту заснування в 2016 році склала близько 1 мільярда доларів, а вартість компанії оцінюється приблизно в 2 мільярди доларів.

Tenstorrent заявила, що використає останній раунд фінансування для найму більшої кількості розробників, розширення своїх дизайнерських центрів і створення систем і хмар для підтримки додатків зі штучним інтелектом.

На додаток до провідних інвесторів, до раунду приєдналися такі компанії, як: XTX Markets, Corner Capital, MESH, Export Development Canada, Healthcare of Ontario Pension Plan, LG Electronics, Hyundai Motor Group, Fidelity, Baillie Gifford і Bezos Expeditions.

«Якщо ви подивитеся на цю групу, то побачите баланс між фінансовими та стратегічними інвесторами, а також деякими відомими особистостями, які вірять у наші плани щодо АІ», - сказав Кіт Вітек (Keith Witek), головний операційний директор Tenstorrent, у своїй заяві. Вітек додав, що Tensorrent уклав угоди на суму близько 150 мільйонів доларів.

Tenstorrent має два основних напрямки бізнесу. Компанія створює і продає комп'ютери для штучного інтелекту на основі чіпів, які використовують ядра Tensix. А також ліцензує інтелектуальну власність AI і RISC-V клієнтам, які створюють свої чипи.

«Під час процесу збору коштів я був вражений тим, наскільки інвестори були зацікавлені в нашому підході до програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Вони розуміють, що шлях до перемоги - це залучення розробників, надання їм усіх необхідних інструментів для володіння власною технологією», заявив Джим Келлер (Jim Keller), генеральний директор.

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