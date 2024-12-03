 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung очолив раунд інвестицій у Tenstorrent на суму 700 млн дол.

3 декабря 2024 г., 11:45
0 
 
Стартап Tenstorrent, що розробляє системи для високопродуктивних обчислень, закрив раунд фінансування серії D на суму понад 693 мільйони доларів.
 
Samsung та AFW Partners очолили раунд, в результаті якого загальна сума залучених Tenstorrent коштів з моменту заснування в 2016 році склала близько 1 мільярда доларів, а вартість компанії оцінюється приблизно в 2 мільярди доларів.
 
Tenstorrent заявила, що використає останній раунд фінансування для найму більшої кількості розробників, розширення своїх дизайнерських центрів і створення систем і хмар для підтримки додатків зі штучним інтелектом.
 
На додаток до провідних інвесторів, до раунду приєдналися такі компанії, як: XTX Markets, Corner Capital, MESH, Export Development Canada, Healthcare of Ontario Pension Plan, LG Electronics, Hyundai Motor Group, Fidelity, Baillie Gifford і Bezos Expeditions.
 
«Якщо ви подивитеся на цю групу, то побачите баланс між фінансовими та стратегічними інвесторами, а також деякими відомими особистостями, які вірять у наші плани щодо АІ», - сказав Кіт Вітек (Keith Witek), головний операційний директор Tenstorrent, у своїй заяві. Вітек додав, що Tensorrent уклав угоди на суму близько 150 мільйонів доларів.
 
Tenstorrent має два основних напрямки бізнесу. Компанія створює і продає комп'ютери для штучного інтелекту на основі чіпів, які використовують ядра Tensix. А також ліцензує інтелектуальну власність AI і RISC-V клієнтам, які створюють свої чипи.
 
«Під час процесу збору коштів я був вражений тим, наскільки інвестори були зацікавлені в нашому підході до програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Вони розуміють, що шлях до перемоги - це залучення розробників, надання їм усіх необхідних інструментів для володіння власною технологією», заявив Джим Келлер (Jim Keller), генеральний директор.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  